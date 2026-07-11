UFC 329 promete ser un evento histórico. Después de cinco años, Conor McGregor volverá a tener acción en el octágono de la UFC. El irlandés se enfrentará al difícil Max Holloway en la revancha más esperada por los fanáticos de las artes marciales mixtas (MMA). Además, en la coestelar, el francés Benoît Saint Denis se medirá contra Paddy Pimblett. Un enfrentamiento donde ambos peleadores tienen como farteliza el nocaut.

UFC 329: Resultados y quién ganó McGregor vs. Holloway 2

Los resultados de UFC 329, evento que se realizará en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, y tendrá el regreso de Conor McGregor.

PESO / CATEGORÍA PELEAS DEL UFC 329 RESULTADOS Peso wélter Conor McGregor vs. Max Holloway -- Peso ligero Benoît Saint Denis vs. Paddy Pimblett -- Peso gallo Cory Sandhagen vs. Mario Bautista -- Peso mosca Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh -- Peso ligero King Green vs. Terrance McKinney -- Peso semipesado Robert Whittaker vs. Nikita Krylov -- Peso pesado Gable Stevenson vs. Elisha Ellison -- Peso gallo Cody Garbrandt vs. Adrian Yanez -- Peso pluma Luke Riley vs. Kai Kamaka III -- Peso mosca femenino Tracy Cortez vs. Wang Cong -- Peso medio Damian Pinas vs. Cesar Almeida -- Peso gallo Farid Basharat vs. Ethyn Ewing -- Peso medio Ryan Granda vs. Zachary Reese -- Peso mosca Alessandro Costa vs. Cody Durden --

UFC 329 - Previa del evento

El 17 de agosto de 2013, Conor McGregor ganó a Max Holloway por decisión unánime (30-27, 30-27, 30-26). En esa pelea, el irlandés conectó 71 golpes contra los 32 del hawaiano. Trece años después, ambos peleadores volverán a verse las caras, pero ahora ya no son promesas, son leyendas consagradas.

Conor volverá a protagonizar un evento numerado de la UFC tras sufrir la fractura de la tibia. Pasaron cinco años de su último combate, pero asegura que está muy bien y el octágono es parte de su vida, por lo que no sentirá el tiempo que estuvo inactivo.

Otra de las peleas que se robará los aplausos es Benoît Saint Denis vs. Paddy Pimblett. El francés llega a la contienda con una racha de 4 victorias consecutivas, destacando por su estilo agresivo de presión y finalización (incluyendo un KO de 13 segundos).

El británico, por su parte, llega a la pelea tras perder contra Justin Gaethje (a principios de año). Este combate es importante en su aspiración por subir posiciones en el ranking.

LAS VEGAS, NEVADA, (ESTADOS UNIDOS), 11/07/2026.- Canales para ver EN VIVO la pelea Conor McGregor vs Max Holloway 2 por la estelar de UFC 329 en Las Vegas, Florida y Estados Unidos. FOTO: UFC.com

Récord de Conor McGregor

Récord profesional: 22 victorias – 6 derrotas – 0 empates

22 victorias – 6 derrotas – 0 empates Victorias totales: 22

22 Derrotas: 6

6 Empates: 0

0 Victorias por nocaut (KO/TKO): 19

19 Victorias por sumisión: 2

2 Victorias por decisión: 1

Récord de Max Holloway

Récord profesional: 27 victorias – 9 derrotas – 0 empates

27 victorias – 9 derrotas – 0 empates Victorias totales: 27

27 Derrotas: 9

9 Empates: 0

0 Victorias por nocaut (KO/TKO): 12

12 Victorias por sumisión: 13

13 Victorias por decisión: 2