El octágono de la Ultimate Fighting Championship regresa a la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, para albergar la esperada cartelera del UFC 330, un evento numerado donde la atención recae estrictamente sobre sus dos combates titulares. En el enfrentamiento principal de la velada, el monarca del peso wélter Islam Makhachev busca consolidar su legado histórico enfrentando al retador Ian Machado Garry en una batalla de alto riesgo. Por su parte, el choque coestelar garantiza un dinámico espectáculo técnico a ras de lona, con Mackenzie Dern y Gillian Robertson disputando el campeonato de peso paja femenino ante la mirada atenta de la afición de las artes marciales mixtas.

Aunque la programación final sorprendió a los seguidores locales por la ausencia de figuras consagradas de Pensilvania como Joe Pyfer o Sean Brady, la organización estructuró cruces de gran impacto visual para equilibrar la profundidad del evento. Destacan el duelo del prospecto del peso mosca Eduardo Chapolin buscando una victoria consagratoria frente a Charles Johnson, y el explosivo choque estilístico entre Esteban Ribovics y el veterano Edson Barboza. Además, para mantener el arraigo regional, la porción estelar incluyó estratégicamente el combate de peso mediano entre Mansur Abdul-Malik y Dustin Stoltzfus, dos peleadores nacidos en el estado anfitrión.

Islam Makhachev e Ian Garry encabezan la cartelera estelar del evento UFC 330, pactado con una lista completa de combates estelares y preliminares. | Crédito: ufcenespanol.com / Composición Mag

UFC 330: Resultados y quién ganó Makhachev vs. Garry

Los resultados de UFC 330, evento que se realizará desde el Xfinity Mobile Arena en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos.

CATEGORÍA / DIVISIÓN PELEA RESULTADO DE LA PELEA Campeonato Mundial de Peso Wélter Islam Makhachev (c) vs. Ian Machado Garry -- Campeonato Mundial de Peso Paja Femenino Mackenzie Dern (c) vs. Gillian Robertson -- Peso Ligero Jalin Turner vs. Kauê Fernandes -- Peso Medio Mansur Abdul-Malik vs. Dustin Stolzfus -- Peso Ligero Edson Barboza vs. Esteban Ribovics -- Peso Wélter Chidi Njokuani vs. Joel Álvarez -- Peso Mosca Charles Johnson vs. Eduardo Chapolin -- Peso Medio Donte Johnson vs. Eric McConico -- Peso Medio Vicente Luque vs. Tresean Gore -- Peso Semipesado Rafael Tobias vs. Lucas Fernando -- Peso Wélter Neil Magny vs. Ramiz Brahimaj -- Peso Wélter Jeremiah Wells vs. Myktybek Orolbai --

FILADELFIA, PENSILVANIA (ESTADOS UNIDOS), 15/08/2026.- Resultado de la pelea entre Makhachev vs. Ian Garry de este sábado 15 de agosto por la estelar de UFC 330 que se realizará en la jaula de acero del Xfinity Mobile Arena en Filadelfia. FOTO creada por Gemini y UFC.COM.

Récord de Islam Makhachev

Récord profesional: 28 victorias – 1 derrota – 0 empates

28 victorias – 1 derrota – 0 empates Victorias totales: 28

28 Derrotas: 1

1 Empates: 0

0 Victorias por nocaut (KO/TKO): 5

5 Victorias por sumisión: 13

13 Victorias por decisión: 10

Récord de Ian Machado Garry

Récord profesional: 17 victorias – 1 derrota – 0 empates

17 victorias – 1 derrota – 0 empates Victorias totales: 17

17 Derrotas: 1

1 Empates: 0

0 Victorias por nocaut (KO/TKO): 7

7 Victorias por sumisión: 7

7 Victorias por decisión: 3

Sigue en vivo y en directo todos los resultados de la cartelera del UFC 330 y la pelea estelar Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry este sábado 15 de agosto en el octágono del Xfinity Mobile Arena de Filadelfia, Pensilvania. La transmisión del evento estará a cargo de Paramount Plus (Estados Unidos, México y Latinoamérica), HBO MAX (España) y UFC Fight Pass (VIDEO: UFC.COM / YOUTUBE UFC)