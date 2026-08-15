El octágono de la Ultimate Fighting Championship regresa a la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, para albergar la esperada cartelera del UFC 330, un evento numerado donde la atención recae estrictamente sobre sus dos combates titulares. En el enfrentamiento principal de la velada, el monarca del peso wélter Islam Makhachev busca consolidar su legado histórico enfrentando al retador Ian Machado Garry en una batalla de alto riesgo. Por su parte, el choque coestelar garantiza un dinámico espectáculo técnico a ras de lona, con Mackenzie Dern y Gillian Robertson disputando el campeonato de peso paja femenino ante la mirada atenta de la afición de las artes marciales mixtas.
Aunque la programación final sorprendió a los seguidores locales por la ausencia de figuras consagradas de Pensilvania como Joe Pyfer o Sean Brady, la organización estructuró cruces de gran impacto visual para equilibrar la profundidad del evento. Destacan el duelo del prospecto del peso mosca Eduardo Chapolin buscando una victoria consagratoria frente a Charles Johnson, y el explosivo choque estilístico entre Esteban Ribovics y el veterano Edson Barboza. Además, para mantener el arraigo regional, la porción estelar incluyó estratégicamente el combate de peso mediano entre Mansur Abdul-Malik y Dustin Stoltzfus, dos peleadores nacidos en el estado anfitrión.
UFC 330: Resultados y quién ganó Makhachev vs. Garry
Los resultados de UFC 330, evento que se realizará desde el Xfinity Mobile Arena en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos.
|CATEGORÍA / DIVISIÓN
|PELEA
|RESULTADO DE LA PELEA
|Campeonato Mundial de Peso Wélter
|Islam Makhachev (c) vs. Ian Machado Garry
|--
|Campeonato Mundial de Peso Paja Femenino
|Mackenzie Dern (c) vs. Gillian Robertson
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|Peso Ligero
|Jalin Turner vs. Kauê Fernandes
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|Peso Medio
|Mansur Abdul-Malik vs. Dustin Stolzfus
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|Peso Ligero
|Edson Barboza vs. Esteban Ribovics
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|Peso Wélter
|Chidi Njokuani vs. Joel Álvarez
|--
|Peso Mosca
|Charles Johnson vs. Eduardo Chapolin
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|Peso Medio
|Donte Johnson vs. Eric McConico
|--
|Peso Medio
|Vicente Luque vs. Tresean Gore
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|Peso Semipesado
|Rafael Tobias vs. Lucas Fernando
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|Peso Wélter
|Neil Magny vs. Ramiz Brahimaj
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|Peso Wélter
|Jeremiah Wells vs. Myktybek Orolbai
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Récord de Islam Makhachev
- Récord profesional: 28 victorias – 1 derrota – 0 empates
- Victorias totales: 28
- Derrotas: 1
- Empates: 0
- Victorias por nocaut (KO/TKO): 5
- Victorias por sumisión: 13
- Victorias por decisión: 10
Récord de Ian Machado Garry
- Récord profesional: 17 victorias – 1 derrota – 0 empates
- Victorias totales: 17
- Derrotas: 1
- Empates: 0
- Victorias por nocaut (KO/TKO): 7
- Victorias por sumisión: 7
- Victorias por decisión: 3