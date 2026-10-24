Consulta los resultados del UFC 333: Volkanovski vs. Evloev EN VIVO, este sábado 24 de octubre, desde el Etihad Arena de Abu Dhabi. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)
Consulta los resultados del UFC 333: Volkanovski vs. Evloev EN VIVO, este sábado 24 de octubre, desde el Etihad Arena de Abu Dhabi. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)
/ Piero Hatto
Piero Hatto
Piero Hatto
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La categoría de peso pluma tiene un rey que quiere ser destronado por otro contrincante ruso. Este sábado 24 de octubre, se vivirá el UFC 333: Volkanovski vs. Evloev, por el cinturón de peso pluma, un choque de estilos que tendremos desde el Etihad Arena de Abu Dhabi. Volkanovski, catalogado como el mejor en la historia de esta categoría, tiene en frente a un Evloev que promete imponerse y llevarse el cinturón. A continuación, te contaré los resultados de la cartelera estelar.

UFC 333 – Resultados de la cartelera estelar

A continuación, revisa cuáles son los resultados completos de la cartelera estelar que se llevará a cabo este sábado 24 de octubre por el UFC 333: Volkanovski vs. Evloev.

N.ºPeleaGanadorMétodoRound
1Alexander Volkanovski vs. Movsar EvloevPendiente
2Petr Yan vs. Merab Dvalishvili 3Pendiente
3Lone’er Kavanagh vs. Ramazan TemirovPendiente
4Alexander Volkov vs. Rizvan KunievPendiente
5Aaron Pico vs. Losene KeitaPendiente

Cartelera estelar (Main Card)

  1. Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev — Campeonato de peso pluma.
  2. Petr Yan vs. Merab Dvalishvili 3 — Campeonato de peso gallo.
  3. Lone’er Kavanagh vs. Ramazan Temirov — Peso mosca.
  4. Alexander Volkov vs. Rizvan Kuniev — Peso pesado.
  5. Aaron Pico vs. Losene Keita — Peso pluma.

Cartelera preliminar (Prelims)

  1. Azamat Murzakanov vs. Dominick Reyes — Peso semipesado.
  2. Nikita Krylov vs. Abdul Rakhman Yakhyaev — Peso semipesado.
  3. Abus Magomedov vs. Cam Rowston — Peso mediano.
  4. Grant Dawson vs. Nurullo Aliev — Peso ligero.

Primeras preliminares (Early Prelims)

  1. Colby Thicknesse vs. Asaf Chopurov — Peso gallo.
  2. Abubakar Vagaev vs. Jacob Malkoun — Peso mediano.
  3. Bolaji Oki vs. Daniel Santos — Peso ligero.
  4. Kody Steele vs. Noah Gugnon — Peso ligero.
  5. Iasmin Lucindo vs. Nicolle Caliari — Peso paja femenino.
SOBRE EL AUTOR

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