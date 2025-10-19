Bolivia se prepara para un balotaje decisivo este domingo, en el que se enfrentarán el expresidente de derecha Jorge Quiroga y el senador de centroderecha Rodrigo Paz. Ambos cerraron sus campañas este miércoles con mensajes distintos frente a la aguda crisis económica que atraviesa el país. Con 11,3 millones de habitantes, Bolivia culmina un ciclo de dos décadas de gobiernos de izquierda iniciado por Evo Morales, luego de la contundente derrota del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) en la primera vuelta.

¿Quién va ganando el balotaje de las elecciones presidenciales en Bolivia 2025?

Estos son los resultados de la segunda vuelta en vivo y en directo de las elecciones en Bolivia 2025 con los candidatos Jorge “Tuto” Quiroga y Rodrigo Paz.

Candidatos presidenciales Votos Jorge “Tuto” Quiroga — Rodrigo Paz —

Segunda vuelta de las elecciones en Bolivia 2025

La situación económica es considerada la más grave en cuarenta años. El gobierno de Luis Arce ha prácticamente agotado sus reservas de divisas en su esfuerzo por mantener los subsidios al combustible, mientras la falta de dólares y carburantes ha impulsado la inflación interanual hasta un 23%. En este contexto adverso, Quiroga lidera las encuestas con un 44,9% de intención de voto, frente al 36,5% que alcanza Paz, según datos recientes de Ipsos-Ciesmori.

Quien fuera presidente entre 2001 y 2002 cerró su campaña en una plaza de La Paz, arropado por miles de simpatizantes. Vestido con un poncho indígena, Quiroga abogó por abrir la economía boliviana a los mercados internacionales. “¿A los gringos hay que insultarlos? No, ese fue un error. A los gringos, a los europeos, a los chinos, a los coreanos, a los japoneses no hay que insultarlos, hay que venderles productos que traen empleo”, afirmó en una crítica directa a la política exterior del MAS. Sus seguidores respondían con cánticos de “Tuto presidente”, entre banderas y aplausos.

Entre la multitud, René Cortés, un abogado de 60 años, resumió el sentir de muchos asistentes: “Recibieron un país rico y nos están dejando en la peor miseria (...). Tenemos que empezar de cero”. Quiroga reiteró su compromiso de inyectar liquidez al país mediante la gestión de créditos internacionales por 12.000 millones de dólares, convencido de que el impulso externo es vital para recuperar la estabilidad económica.

Al sur del país, la Tarija natal del senador Paz se convirtió en el epicentro del cierre de campaña de su contrincante. Acompañado por una multitud, el economista de 58 años propuso un modelo de “capitalismo para todos” basado en impuestos bajos, la lucha contra la corrupción aduanera y una mayor autonomía regional. “Necesitas impuestos bajos, cerrar esa aduana corrupta, instituciones que te ayuden, necesitas profundizar la autonomía de los departamentos”, expresó ante sus seguidores.

Rodrigo Paz, candidato del Partido Demócrata Cristiano, subió al escenario acompañado por su núcleo más cercano, entre ellos su padre, el expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993). “No somos socialistas, yo no me voy a meter en ese pleito. La gente quiere capital”, subrayó. Tanto Paz como Quiroga coinciden en que los subsidios a los combustibles deben reducirse drásticamente por su peso en el agotamiento de las reservas internacionales, aunque ambos se comprometieron a mantener este apoyo para el transporte público.

FAQ: Preguntas frecuentes del balotaje en Bolivia 2025

¿Cuándo es y qué se elige?

Es el domingo 19 de octubre de 2025 y se define la Presidencia y Vicepresidencia para el periodo 2025-2030 entre Rodrigo Paz (PDC) y Jorge “Tuto” Quiroga (Libre).​

¿Por qué hay segunda vuelta?

La Constitución establece balotaje si ninguna fórmula logra más del 50% de votos válidos o al menos 40% con 10 puntos de ventaja sobre la segunda; al no cumplirse, pasan las dos más votadas.​

¿A qué hora abren y cierran las mesas?

El Tribunal Supremo Electoral fija en su calendario los horarios de apertura y cierre de mesas; medios regionales recogen la guía práctica para la jornada de balotaje de este domingo 19.​

¿Dónde me toca votar?

Consulta tu recinto, mesa, si eres jurado y tu militancia en la plataforma Yo Participo del TSE ingresando CI y fecha de nacimiento; el sistema también muestra el mapa del recinto.​

¿Se usa el mismo padrón?

Sí, la segunda vuelta se realiza con el mismo Padrón Electoral que la primera, según la normativa y reglamentos del TSE.​

¿Hay nuevos jurados electorales?

Sí, se efectúa un nuevo sorteo y capacitación de jurados para la segunda vuelta, conforme a reglamento.​

¿Qué documentos necesito para votar?

Debes presentar tu cédula de identidad vigente en el recinto asignado; la verificación de mesa y recinto se realiza previamente en Yo Participo.​

¿Hay ley seca, restricciones o sanciones?

Para la jornada rigen restricciones como la prohibición de propaganda y medidas administrativas habituales; guías ciudadanas detallan dónde votar, sanciones por no votar y restricciones vigentes el domingo.​

¿Se puede llevar celular al momento de votar?

En procesos recientes el TSE restringió el uso de celulares en el acto de emisión del voto para proteger el secreto del sufragio; se recomienda acatar las indicaciones de mesa.​

¿Qué pasa si uno de los dos declina?

El calendario de segunda vuelta incluye la posibilidad de declinatoria; si una fórmula declina, la otra es proclamada según la Ley 026, art. 53.​

¿Quiénes son los candidatos?

Rodrigo Paz, senador centrista del PDC, e hijo del expresidente Jaime Paz Zamora; Jorge “Tuto” Quiroga, expresidente 2001-2002, postula por la alianza Libre.​

¿Voto en el exterior: cómo hago?

Si figuras en padrón exterior, puedes votar en tu consulado o viceconsulados; la consulta de recinto exterior también es vía Yo Participo del TSE.​

Marco legal clave del balotaje

La Constitución de 2009 y la Ley 026 regulan porcentajes para ganar en primera vuelta y los plazos/condiciones de la segunda vuelta, que debe convocarse dentro de 60 días tras la primera.​

Contexto general de esta elección

Es el primer balotaje presidencial desde la Constitución de 2009 y se da en un escenario de reacomodo político y económico; las coberturas destacan el carácter inédito y las tensiones del contexto.​