¿Quién será el nuevo presidente? Bolivia llega a las elecciones generales de este domingo 17 de agosto en medio de una profunda crisis económica. En la recta final, el empresario Samuel Doria Medina y el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, ambos de perfil derechista y favoritos en las encuestas, buscan capitalizar el descontento y poner fin a la hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS), hoy debilitado tras los liderazgos de Evo Morales y su sucesor y exaliado, Luis Arce. Aquí te contamos cómo van los resultados de las elecciones generales con el conteo rápido a realizarse a las 20:00 horas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) .

Según la encuesta de Ipsos-Ciesmori para Unitel realizada en agosto, Samuel Doria Medina (Alianza Unidad) lidera la intención de voto con 21.2%, seguido muy de cerca por Jorge “Tuto” Quiroga (Libertad y Democracia), que registra 20.0%, una diferencia mínima que mantiene la contienda abierta.

¿Quién va ganando las elecciones presidenciales en Bolivia 2025? Resultados del TSE en directo

Consulta los resultados de las elecciones generales en Bolivia 2025 en vivo y en directo, según la última información del TSE.

CANDIDATOS DE LAS ELECCIONES BOLIVIA 2025

En Bolivia, el ganador lo determina el Tribunal Supremo Electoral (TSE) mediante el cómputo oficial de votos, conforme a la Constitución y la Ley 026: gana en primera vuelta quien obtiene más del 50% de los votos válidos, o al menos 40% con una ventaja de 10 puntos sobre el segundo; si no se cumple, hay segunda vuelta entre los dos más votados.

De confirmarse esta proyección, Samuel Doria Medina y Jorge “Tuto” Quiroga pasarían a una segunda vuelta el próximo 19 de octubre de 2025.

Lista de la encuesta presidencial de Bolivia

Samuel Doria Medina (Alianza Unidad): 21.2%

Jorge “Tuto” Quiroga (Libertad y Democracia): 20.0%

Rodrigo Paz Pereira (Partido Demócrata Cristiano): 8.3%

Manfred Reyes (Súmate APB): 7.7%

Andrónico Rodríguez (Alianza Popular): 5.5%

Jhonny Fernández (Alianza Fuerza del Pueblo): 2.0%

Eduardo del Castillo (Movimiento Al Socialismo): 1.5%

Pavel Aracena (Libertad y Progreso): 0.5%

Eva Copa (Movimiento de Renovación Nacional): 0.2%

Indecisos: 13.3%

Voto en blanco: 5.2%

Voto nulo: 14.6%

Suma de indecisos + blancos + nulos: 33.1%

Fuente: Ipsos-Ciesmori para Unitel, agosto

Preguntas frecuentas de las elecciones en Bolivia 2025

¿Qué diferencia hay entre los resultados preliminares y los resultados oficiales en una elección?

Los resultados preliminares que se difunden el mismo día de la votación (vía sistemas de transmisión rápida) son referenciales; el resultado oficial lo proclama el TSE dentro de los plazos legales tras el cómputo y verificación de actas.

¿Qué plazos maneja el TSE para difundir resultados preliminares y oficiales según el cronograma legal?

En comicios recientes y previstos, el TSE ha comunicado que publicará un alto porcentaje de resultados preliminares el mismo día y los resultados oficiales dentro de horas o pocos días, de acuerdo al cronograma legal.

¿Qué tipos de voto se contabilizan para definir al ganador en una elección y cuáles no?

Los votos válidos son los únicos que cuentan para definir al ganador; los votos nulos y en blanco no se suman al cómputo de resultados (solo se consideran para estadísticas de participación), por lo que aun si nulos/blancos son numerosos, la adjudicación se hace sobre los votos válidos emitidos.