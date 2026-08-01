La preparación del Real Madrid para la temporada 2026-27 tendrá este sábado una de sus primeras pruebas de peso. El equipo de José Mourinho se medirá con la Fiorentina en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt, Austria, en un amistoso que servirá para comprobar cómo evoluciona el nuevo proyecto antes de que comiencen los partidos oficiales de LaLiga.

El encuentro tendrá además una particularidad: será la primera vez este verano que el conjunto blanco dispute un partido de preparación con público en las tribunas. Hasta ahora, buena parte del trabajo se había desarrollado entre sesiones de entrenamiento y compromisos a puerta cerrada, lejos de la exposición habitual que acompaña al Real Madrid.

Mourinho todavía está en plena construcción del equipo. Estas semanas le han permitido probar variantes, repartir minutos y observar de cerca tanto a los recién llegados como a varios jóvenes que pretenden hacerse un sitio en la plantilla. Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Arda Güler y Franco Mastantuono aparecen entre los futbolistas que podrían tener protagonismo ante el cuadro italiano.

Uno de los focos estará puesto en Denzel Dumfries, quien podría disputar sus primeros minutos con la camiseta madridista. Antonio Rüdiger y Endrick, mientras tanto, continúan avanzando en su puesta a punto después de incorporarse recientemente al trabajo de pretemporada.

Mourinho tampoco dispone todavía de todo su plantel. Kylian Mbappé, Vinicius Júnior, Jude Bellingham, Thibaut Courtois, Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva y Brahim Díaz continúan de vacaciones después de haber participado en las últimas rondas del Mundial.

La Fiorentina llega a Klagenfurt en una situación diferente. El conjunto italiano acumula más rodaje durante el verano y ya ha disputado varios amistosos, una diferencia que puede elevar la exigencia para un Madrid todavía en fase de ajustes. Más allá del resultado, el partido permitirá empezar a medir qué futbolistas están ganando terreno en los planes de Mourinho y qué aspectos deberá corregir el equipo antes del comienzo de LaLiga.

TL;DR: Real Madrid vs. Fiorentina

📅 Fecha: sábado 1 de agosto de 2026.

sábado 1 de agosto de 2026. ⏰ Hora: 18:00 en España (16:00 GMT), 12:00 ET y 9:00 PT en Estados Unidos.

18:00 en España (16:00 GMT), 12:00 ET y 9:00 PT en Estados Unidos. 📺 TV: Real Madrid TV.

Real Madrid TV. 💻 Streaming: RM Play.

RM Play. 🏟️ Estadio: Wörthersee Stadion, Klagenfurt (Austria).

¿Cómo ver Real Madrid TV EN VIVO para seguir Real Madrid vs. Fiorentina?

Real Madrid TV será una de las opciones para seguir el amistoso frente a la Fiorentina. El canal oficial del club dedica buena parte de su programación de verano a la pretemporada del primer equipo, con partidos, entrenamientos, entrevistas, ruedas de prensa y espacios especiales sobre la actualidad madridista.

Para los espectadores que se encuentran en España, la señal de Real Madrid TV está disponible gratuitamente mediante la Televisión Digital Terrestre (TDT). El canal también forma parte de la oferta de distintos operadores de televisión de pago.

¿Qué dial es Real Madrid TV en España?

Movistar Plus+ 76 Orange TV 139 Vodafone TV 316 Grupo R 123 Euskaltel (País Vasco) 67 Euskaltel (Navarra, La Rioja y Cantabria) 86 Telecable 46 Mundo R 86 Racctel+ 86 TDT España En abierto

Los números de canal pueden sufrir modificaciones en función del operador o de los cambios realizados en sus respectivas parrillas. Por ese motivo, conviene revisar la guía de programación antes del comienzo del encuentro.

Fuera de España, el acceso a la señal de Real Madrid TV puede estar condicionado por los derechos de emisión correspondientes a cada territorio.

¿Dónde ver RM Play EN VIVO online para ver Real Madrid vs. Fiorentina?

Otra alternativa para acceder al contenido oficial del club es RM Play. La plataforma digital del Real Madrid reúne la señal de Real Madrid TV, entrevistas, documentales, programas propios y un amplio archivo de contenidos bajo demanda.

El servicio permite seguir la programación madridista desde Internet y está pensado también para quienes prefieren acceder desde celulares, tablets o televisores inteligentes.

¿Cómo entrar a RM Play?

Para utilizar RM Play es necesario acceder a la plataforma e iniciar sesión con una cuenta Madridista. Quienes todavía no estén registrados pueden crear una cuenta gratuita.

Una vez iniciada la sesión, el usuario podrá buscar la señal en directo de Real Madrid TV o ingresar al contenido que el club habilite específicamente para el amistoso contra la Fiorentina.

El registro gratuito también puede realizarse desde Madridistas. Allí se encuentra, además, la información correspondiente a Madridista Premium y sus beneficios adicionales.

¿En qué dispositivos se puede ver RM Play?

RM Play ofrece compatibilidad con diferentes equipos y sistemas, por lo que puede utilizarse tanto desde un navegador como desde dispositivos móviles y televisores conectados. Entre las principales opciones se encuentran:

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Una cuenta Madridista gratuita permite acceder a buena parte del catálogo de RM Play. Determinados partidos completos, documentales y producciones especiales, sin embargo, pueden estar reservados para los usuarios de Madridista Premium.

También hay que tener en cuenta que el catálogo y las emisiones disponibles no necesariamente son iguales en todos los países. Los derechos internacionales de retransmisión pueden provocar restricciones geográficas para determinados contenidos.