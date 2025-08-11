Inicia la odisea blanca bajo las riendas de Xabi Alonso. El Real Madrid visita al WSG Tirol de la Bundesliga Austriaca en el Tivoli Stadion de Innsbruck para sostener un partido amistoso internacional este martes 12 de agosto, a partir de las 19:00 del horario peninsular (18:00 en las Islas Canarias) , con miras al debut de LaLiga 2025-26. ¿Quieres ver GRATIS el partidos de los merengues en tu televisor Smart TV, PC, teléfono móvil o Tablet? La transmisión oficial estará disponible en Real Madrid TV, canal oficial del club, en España, Estados Unidos, México y el resto de países del mundo salvo algunas naciones de África. Aquí te contamos como acceder a RM TV y disfrutes del juego en tu hogar o centro de labores.

La Casa Blanca cerró con una sesión matinal en su ciudad deportiva la preparación del único amistoso que disputará en su corta pretemporada, ante el WSG Tirol en el Tivoli Stadion de Innsbruck, en un entrenamiento en el que Xabi Alonso perfiló los últimos detalles antes de la puesta de largo.

Servirá como presentación del nuevo Real Madrid que diseña Xabi Alonso, cuyos primeros trazos se pudieron ver en el Mundial de Clubes, y cuya puesta de largo, tras golear en un primer partido de entrenamiento ante el Leganés en la ciudad deportiva de Valdebebas, será en Austria ante el WSG Tirol.

Tras apenas 24 días de vacaciones y con una pretemporada de dos semanas, condicionada por la decisión de LaLiga de no aplazar el primer partido del torneo doméstico más allá del martes 19 de agosto, ante Osasuna en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid echa andar con sus jugadores en plena carga física de trabajo.

¿Dónde ver Real Madrid TV (RM TV) EN DIRECTO, WSG Tirol - Real Madrid por streaming online?

Desde 1999, Real Madrid TV o RM TV ofrece contenido exclusivo referente a todas las noticias del conjunto de La Casa Blanca: noticias del día a día, entrenamientos, partidos amistosos y juegos de las divisiones inferiores y la filial del club.

Asimismo, algunos notas especiales, documentales, entrevistas, juegos legendarios o partidos en directo son transmitidos bajo esta plataforma de uso gratuito que puedes encontrarlo descargando la app del RM Play, el canal de YouTube y el sitio web oficial del Real Madrid.

Desde el 1 de mayo de 2016, Real Madrid se puede ver en señal abierta a través de un canal nacional TDT o también puedes hacerlo por el Dial 76 de Movistar Plus y el 114 de Dial de Orange TV .

En Sudamérica, RM TV está disponible en los servicios streaming de Fubo Spain, Venevisión Play, DIRECTV Go, Pluto TV, entre otras plataformas.

Sitios web

Canal de YouTube del Real Madrid

Sitio web oficial del Real Madrid

Canales de televisión y cable

TDT en señal abierta

Dial 23 de Barcelona

Dial 22 de Madrid

Dial 47 de Málaga

Dial 35 de Murcia

Dial 25 de Palma

Dial 35 de Sevilla

Dial 33 de Valencia

Dial 28 de Zaragoza

Cable

Dial 86 y 87 de Euskaltel en España

Dial 68 y 76 de Movistar Plus en España

Dial 114 y 138 de Orange TV en España

Dial 316 de Vodafone en España

Dual 74 de R en España

Canal 504 de Izzi México

Canal 379 de Cable Onda en Panamá

Streaming

Fubo Spain

Venevisión Play

DIRECTV Go

Pluto TV

Apps de TV

Real Madrid TV en la app de RM Play en Android (Google Play Store)

Real Madrid TV en la app de RM Play en iOS (App Store)

Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO el Real Madrid - WSG Tirol en TV abierta

Fecha: Martes 12 de agosto de 2025

Lugar: Tivoli Stadion de Innsbruck, Austria

Hora: 19:00 del horario peninsular (18:00 de Islas Canarias)

TV: Real Madrid TV | Streaming: RM TV