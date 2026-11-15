Este domingo 15 de noviembre, a las 6:00 p.m. (hora de Panamá), las selecciones de Panamá y Curazao se enfrentan por la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League. Este decisivo encuentro se disputará en el Estadio Rommel Fernández y los aficionados podrán disfrutarlo EN VIVO a través de la pantalla de RPC TV. Se anticipa un choque emocionante y de alta intensidad, ya que ambos equipos han demostrado tener el nivel futbolístico necesario para seguir avanzando en el torneo.

El conjunto dirigido por Thomas Christiansen buscará aprovechar el respaldo de su afición para hacerse fuerte en casa y asegurar la clasificación. Sin embargo, el desafío exige máxima concentración; Curazao es un oponente con un gran poderío físico, especialista en capitalizar los descuidos defensivos. Por ello, la selección panameña deberá mantener la calma y el orden táctico para superar esta prueba y cumplir su objetivo continental.

¿Dónde ver RPC TV EN VIVO, Panamá vs. Curazao?

RPC TV transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre Panamá y Curazao para todo el territorio panameño. La cobertura incluirá la previa y un análisis sobre el desempeño de la selección en el Estadio Rommel Fernández.

La señal también estará disponible mediante distintos cableoperadores y plataformas compatibles con televisión por suscripción.

Canales para ver RPC TV EN DIRECTO

Canal 4 de RPC TV señal abierta

Canal 4 de Cable Onda

Canal 193 de SKY

Canal 3082 de Inter Satelital

Canales 1 SD y 133 HD de Claro TV

¿Cómo ver RPC TV ONLINE, Panamá vs. Curazao por streaming?

Para seguir la transmisión de Panamá vs. Curazao por Internet, los usuarios podrán acceder a la plataforma oficial de RPC TV desde cualquier dispositivo con conexión estable. La cobertura online estará disponible para teléfonos móviles, smart TV, tablets y computadoras.

Además de RPC TV, los aficionados panameños también podrán seguir el encuentro mediante Medcom GO, servicio que permite acceder a la programación deportiva y a las principales transmisiones en vivo desde cualquier lugar con acceso a internet.

Horarios y canales de TV para ver EN VIVO el partido Panamá vs. Curazao hoy por la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf. FOTO: Imagen creada por la IA de ChatGPT.

Horario, TV y dónde ver en vivo Panamá vs. Curazao

Partido: Panamá vs. Curazao

Panamá vs. Curazao Competición: Concacaf Nations League (cuartos de final - vuelta)

Concacaf Nations League (cuartos de final - vuelta) Fecha: Domingo 15 de noviembre de 2026

Domingo 15 de noviembre de 2026 Hora: 18:00 horas de Panamá

18:00 horas de Panamá TV en Panamá: RPC TV y TVMax

RPC TV y TVMax Estadio: Estadio Rommel Fernández.

Estadio Rommel Fernández. Ciudad: Ciudad de Panamá

Panamá y Curazao se enfrentarán este domingo 15 de noviembre de 2026 por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-27, en un duelo decisivo que tendrá como escenario el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez de Ciudad de Panamá. Después del empate 0-0 registrado en Willemstad, la selección dirigida por Thomas Christiansen buscará aprovechar su localía, con Adalberto Carrasquilla, Amir Murillo, José Fajardo e Ismael Díaz como algunas de sus principales figuras, para conseguir el boleto al Final Four y asegurar su clasificación a la Copa Oro 2027. Del otro lado, el combinado de Dick Advocaat intentará dar el golpe como visitante, respaldado por la actuación de su guardameta Eloy Room en el encuentro de ida. La transmisión del partido estará disponible EN VIVO y ONLINE, con opciones de TV abierta y cobertura de RPC TV y TVMAX en Panamá, además de las alternativas internacionales de FOX y Concacaf Go para quienes buscan seguir el Panamá vs. Curazao en directo y GRATIS. (VIDEO DE X: @ESPN_CENAM)