Las selecciones de Bulgaria y España abren el telón del grupo E de las Eliminatorias UEFA rumbo a la Copa del Mundo 2026 este jueves 4 de septiembre, a partir de las 20:45 del horario peninsular (19:45 en Islas Canarias) , en el mítico Estadio Nacional Vasil Levski en Sofía; con la presencia de Lamine Yamal, actual figura del FC Barcelona, La Roja espera obtener sus primeros tres puntos en la clasificación. ¿Quieres saber cómo ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular? La transmisión oficial para el público español estará a cargo de RTVE Play. Aquí te contamos los pasos que debes seguir para acceder al servicio streaming.

¿Dónde ver RTVE Play en directo, Bulgaria – España por Eliminatorias UEFA 2026?

La forma más sencilla de ver RTVE Play en España es a través de su web o app oficial, con registro gratuito obligatorio para acceder a directos y a la videoteca bajo demanda; opcionalmente, existe RTVE Play+ con contenidos premium de pago y prueba de 7 días. De esta forma, podrás mirar el partido entre La Roja y Bulgaria por la fecha 1 del grupo E de las Eliminatorias UEFA 2026.

Crear cuenta gratis en la web de RTVE Play y confirmar el registro

y confirmar el registro Instalar la app “RTVE Play” en móvil/tablet/TV e iniciar sesión

Entrar en “En directo” del partido España vs. Bulgaria

¡Listo! Ya puedes ver el juego

Para televisores, móviles y tablets, basta con instalar la app “RTVE Play” y acceder con la cuenta; los directos están dentro de la sección En Directo de la plataforma.

¿En qué dispositivos puedo ver RTVE Play?

RTVE Play puede verse en la mayoría de dispositivos actuales: navegadores en ordenador, móviles y tablets iOS/Android, Smart TV y televisores con Android TV/Google TV, además de dispositivos de streaming como Chromecast, Fire TV Stick, Apple TV y Roku TV. También integra envío a TV desde la app mediante icono de “cast” y permite vincular la cuenta a la televisión con el flujo “Vincular TV”.

PC

Solo debes ingresar a la página principal de RTVE Play

Regístrate e inicia sesión (no requiere método de pago para el acceso gratuito)

Teléfonos celulares

Android

iOS

Ambos son compatibles con televisor Smart TV y Tablets

Televisores Smart TV

HbbTV

Android TV

Google TV

Chromecast

Fire TV Stick

Apple TV

Roku TV

Bulgaria – España en directo: horario, TV y dónde ver online por Eliminatorias UEFA 2026

Partido : Bulgaria vs. España, por la jornada 1 del grupo E de las Eliminatorias UEFA 2026

: Bulgaria vs. España, por la jornada 1 del grupo E de las Eliminatorias UEFA 2026 Hora : 20:45 (peninsular); 19:45 en Islas Canarias

: 20:45 (peninsular); 19:45 en Islas Canarias TV : La 1 de TVE | Streaming: RTVE Play

: La 1 de TVE | Streaming: RTVE Play Estadio Nacional Vasil Levski en Sofía (Bulgaria)