Real Madrid y FC Barcelona volverán a cruzarse en un clásico con sabor histórico, esta vez en el máximo escenario europeo del fútbol femenino: la ida de los cuartos de final de la Women’s Champions League 2025-26. El duelo se jugará este miércoles 25 de marzo, desde las 18:45 del horario peninsular española (17:45 en las Islas Canarias), en el Estadio Alfredo Di Stéfano de Madrid, España. ¿Quieres saber cómo ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular? La transmisión oficial para el público español estará a cargo de RTVE Play. Aquí te contamos los pasos que debes seguir para acceder al servicio streaming.
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¿Dónde ver RTVE Play en directo, Real Madrid – FC Barcelona por la Women’s Champions League 2026?
La forma más sencilla de ver RTVE Play en España es a través de su web o app oficial, con registro gratuito obligatorio para acceder a directos y a la videoteca bajo demanda; opcionalmente, existe RTVE Play+ con contenidos premium de pago y prueba de 7 días. De esta forma, podrás mirar el partido entre Real Madrid y FC Barcelona por los cuartos de final de la UEFA Champions League femenina.
- Crear cuenta gratis en la web de RTVE Play y confirmar el registro
- Instalar la app “RTVE Play” en móvil/tablet/TV e iniciar sesión
- Entrar en “En directo” del partido Real Madrid vs. FC Barcelona
- ¡Listo! Ya puedes ver el juego
Para televisores, móviles y tablets, basta con instalar la app “RTVE Play” y acceder con la cuenta; los directos están dentro de la sección En Directo de la plataforma.
¿En qué dispositivos puedo ver RTVE Play?
RTVE Play puede verse en la mayoría de dispositivos actuales: navegadores en ordenador, móviles y tablets iOS/Android, Smart TV y televisores con Android TV/Google TV, además de dispositivos de streaming como Chromecast, Fire TV Stick, Apple TV y Roku TV. También integra envío a TV desde la app mediante icono de “cast” y permite vincular la cuenta a la televisión con el flujo “Vincular TV”.
PC
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Teléfonos celulares
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Televisores Smart TV
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Real Madrid — FC Barcelona, en directo: horario, TV y dónde ver online por Champions League femenina 2026
- Partido: Real Madrid vs. FC Barcelona, por los cuartos de final de la Women’s Champions League 2025-26
- Hora: 18:45 (peninsular); 17:45 en Islas Canarias
- TV: La 1 de TVE | Streaming: RTVE Play
- Estadio Alfredo Di Stéfano de Madrid, España