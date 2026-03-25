Real Madrid y FC Barcelona volverán a cruzarse en un clásico con sabor histórico, esta vez en el máximo escenario europeo del fútbol femenino: la ida de los cuartos de final de la Women’s Champions League 2025-26. El duelo se jugará este miércoles 25 de marzo, desde las 18:45 del horario peninsular española (17:45 en las Islas Canarias) , en el Estadio Alfredo Di Stéfano de Madrid, España. ¿Quieres saber cómo ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular? La transmisión oficial para el público español estará a cargo de RTVE Play. Aquí te contamos los pasos que debes seguir para acceder al servicio streaming.

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¿Dónde ver RTVE Play en directo, Real Madrid – FC Barcelona por la Women’s Champions League 2026?

La forma más sencilla de ver RTVE Play en España es a través de su web o app oficial, con registro gratuito obligatorio para acceder a directos y a la videoteca bajo demanda; opcionalmente, existe RTVE Play+ con contenidos premium de pago y prueba de 7 días. De esta forma, podrás mirar el partido entre Real Madrid y FC Barcelona por los cuartos de final de la UEFA Champions League femenina.

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¿En qué dispositivos puedo ver RTVE Play?

RTVE Play puede verse en la mayoría de dispositivos actuales: navegadores en ordenador, móviles y tablets iOS/Android, Smart TV y televisores con Android TV/Google TV, además de dispositivos de streaming como Chromecast, Fire TV Stick, Apple TV y Roku TV. También integra envío a TV desde la app mediante icono de “cast” y permite vincular la cuenta a la televisión con el flujo “Vincular TV”.

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Real Madrid — FC Barcelona, en directo: horario, TV y dónde ver online por Champions League femenina 2026

Partido : Real Madrid vs. FC Barcelona, por los cuartos de final de la Women’s Champions League 2025-26

: Real Madrid vs. FC Barcelona, por los cuartos de final de la Women’s Champions League 2025-26 Hora : 18:45 (peninsular); 17:45 en Islas Canarias

: 18:45 (peninsular); 17:45 en Islas Canarias TV : La 1 de TVE | Streaming: RTVE Play

: La 1 de TVE | Streaming: RTVE Play Estadio Alfredo Di Stéfano de Madrid, España