MADRID (ESPAÑA), 25/03/2026.- Cobertura oficial de RTVE PLAY EN VIVO GRATIS para ver el partido entre Real Madrid y FC Barcelona este miércoles 25 de marzo por la ida de los cuartos de final de la Women's Champions League 2025-26 desde el Estadio Alfredo Di Stéfano. FOTO DE NOÉ YACTAYO PARA MAG DE EL COMERCIO
MADRID (ESPAÑA), 25/03/2026.- Cobertura oficial de RTVE PLAY EN VIVO GRATIS para ver el partido entre Real Madrid y FC Barcelona este miércoles 25 de marzo por la ida de los cuartos de final de la Women's Champions League 2025-26 desde el Estadio Alfredo Di Stéfano. FOTO DE NOÉ YACTAYO PARA MAG DE EL COMERCIO
/ NOÉ YACTAYO
Noé Yactayo
Noé Yactayo

Real Madrid y FC Barcelona volverán a cruzarse en un clásico con sabor histórico, esta vez en el máximo escenario europeo del fútbol femenino: la ida de los cuartos de final de la Women’s Champions League 2025-26. El duelo se jugará este miércoles 25 de marzo, desde las 18:45 del horario peninsular española (17:45 en las Islas Canarias), en el Estadio Alfredo Di Stéfano de Madrid, España. ¿Quieres saber cómo ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular? La transmisión oficial para el público español estará a cargo de RTVE Play. Aquí te contamos los pasos que debes seguir para acceder al servicio streaming.

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¿Dónde ver RTVE Play en directo, Real Madrid – FC Barcelona por la Women’s Champions League 2026?

La forma más sencilla de ver es a través de su web o app oficial, con registro gratuito obligatorio para acceder a directos y a la videoteca bajo demanda; opcionalmente, existe RTVE Play+ con contenidos premium de pago y prueba de 7 días. De esta forma, podrás mirar el partido entre Real Madrid y FC Barcelona por los cuartos de final de la UEFA Champions League femenina.

  • Crear cuenta gratis en la web de RTVE Play y confirmar el registro
  • Instalar la app “RTVE Play” en móvil/tablet/TV e iniciar sesión
  • Entrar en “En directo” del partido Real Madrid vs. FC Barcelona
  • ¡Listo! Ya puedes ver el juego

Para televisores, móviles y tablets, basta con instalar la app “RTVE Play” y acceder con la cuenta; los directos están dentro de la sección En Directo de la plataforma.

¿En qué dispositivos puedo ver RTVE Play?

RTVE Play puede verse en la mayoría de dispositivos actuales: navegadores en ordenador, móviles y tablets iOS/Android, Smart TV y televisores con Android TV/Google TV, además de dispositivos de streaming como Chromecast, Fire TV Stick, Apple TV y Roku TV. También integra envío a TV desde la app mediante icono de “cast” y permite vincular la cuenta a la televisión con el flujo “Vincular TV”.

PC

  • Solo debes ingresar a la página principal de RTVE Play
  • Regístrate e inicia sesión (no requiere método de pago para el acceso gratuito)

Teléfonos celulares

  • Android
  • iOS
  • Ambos son compatibles con televisor Smart TV y Tablets

Televisores Smart TV

  • HbbTV
  • Android TV
  • Google TV
  • Chromecast
  • Fire TV Stick
  • Apple TV
  • Roku TV

Real Madrid — FC Barcelona, en directo: horario, TV y dónde ver online por Champions League femenina 2026

  • Partido: Real Madrid vs. FC Barcelona, por los cuartos de final de la Women’s Champions League 2025-26
  • Hora: 18:45 (peninsular); 17:45 en Islas Canarias
  • TV: La 1 de TVE | Streaming: RTVE Play
  • Estadio Alfredo Di Stéfano de Madrid, España
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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