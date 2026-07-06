La Roja tiene un juego complicado si quiere acceder a la siguiente ronda del Mundial 2026. Este lunes 6 de julio, mira el partido de España - Portugal vía RTVE Play y La 1 en directo, a partir de las 21:00 hora peninsular, por los octavos de final del campeonato . El equipo de Luis de la Fuente estará cara a cara ante una de las mejores selecciones del mundo, que viene de eliminar a Croacia en los 16avos de final. Aún con un Lamine Yamal que no ha brillado en este Mundial, tendremos un partidazo desde el AT&T Stadium de Arlington.

El Portugal vs. España por el Mundial 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿Dónde ver TVE La 1 HD EN DIRECTO, España — Portugal por el Mundial 2026?

TVE La 1 HD ofrecerá la transmisión en abierto para toda España del partido entre España — Portugal correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026. La cobertura incluirá la previa, el encuentro completo y el análisis posterior desde Arlington, Texas.

Diales de TVE La 1 en España

Dial 1 de Movistar Plus+

Dial 1 de Orange TV

Dial 1 de Vodafone TV

Dial 1 de Mundo R

Dial 1 de Telecable

Dial 1 de Racctel+

Dial 1 de Videosur

Diales 1 y 81 de Euskaltel

Dial 111 de Galicia R

Dial 111 de SomTV (Andorra)

Además de RTVE, los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial, operadores que cuentan con cobertura del Mundial 2026 en territorio español.

¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO ONLINE, España — Portugal por Internet?

RTVE Play permitirá seguir el partido completamente online desde cualquier punto de España. La plataforma oficial de RTVE emitirá la señal en directo para móviles, ordenadores, tablets y Smart TV.

La aplicación puede descargarse gratuitamente y ofrece acceso a la programación en vivo de La 1, permitiendo seguir todas las incidencias del encuentro entre franceses y suecos desde cualquier dispositivo compatible.

Dispositivos compatibles con RTVE Play

Aplicación RTVE Play para Android

Aplicación RTVE Play para iPhone y iPad

Navegadores web

Smart TV

Chromecast

Android TV

Apple TV

Tablets

Ordenadores

Asimismo, el partido también estará disponible mediante DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar Plus+ y fuboTV España.

Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO el España — Portugal por el Mundial 2026

Detalle Información ⚽ Partido España — Portugal 🏆 Competición Copa Mundial FIFA 2026 (Octavos de final) 📅 Fecha Lunes 6 de julio de 2026 🕑 Hora 21:00 horas (España peninsular) 🏟️ Estadio AT&T Stadium 📍 Ciudad Arlington, Texas (Estados Unidos) 📺 TV TVE La 1 HD, Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial 📱 Streaming RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España