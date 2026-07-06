Piero Hatto
Piero Hatto

La Roja tiene un juego complicado si quiere acceder a la siguiente ronda del Mundial 2026. Este lunes 6 de julio, mira el partido de España - Portugal vía RTVE Play y La 1 en directo, a partir de las 21:00 hora peninsular, por los octavos de final del campeonato. El equipo de Luis de la Fuente estará cara a cara ante una de las mejores selecciones del mundo, que viene de eliminar a Croacia en los 16avos de final. Aún con un Lamine Yamal que no ha brillado en este Mundial, tendremos un partidazo desde el AT&T Stadium de Arlington.

El Portugal vs. España por el Mundial 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)
El Portugal vs. España por el Mundial 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿Dónde ver TVE La 1 HD EN DIRECTO, España — Portugal por el Mundial 2026?

TVE La 1 HD ofrecerá la transmisión en abierto para toda España del partido entre España — Portugal correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026. La cobertura incluirá la previa, el encuentro completo y el análisis posterior desde Arlington, Texas.

Diales de TVE La 1 en España

  • Dial 1 de Movistar Plus+
  • Dial 1 de Orange TV
  • Dial 1 de Vodafone TV
  • Dial 1 de Mundo R
  • Dial 1 de Telecable
  • Dial 1 de Racctel+
  • Dial 1 de Videosur
  • Diales 1 y 81 de Euskaltel
  • Dial 111 de Galicia R
  • Dial 111 de SomTV (Andorra)

Además de RTVE, los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial, operadores que cuentan con cobertura del Mundial 2026 en territorio español.

¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO ONLINE, España — Portugal por Internet?

RTVE Play permitirá seguir el partido completamente online desde cualquier punto de España. La plataforma oficial de RTVE emitirá la señal en directo para móviles, ordenadores, tablets y Smart TV.

La aplicación puede descargarse gratuitamente y ofrece acceso a la programación en vivo de La 1, permitiendo seguir todas las incidencias del encuentro entre franceses y suecos desde cualquier dispositivo compatible.

Dispositivos compatibles con RTVE Play

  • Aplicación RTVE Play para Android
  • Aplicación RTVE Play para iPhone y iPad
  • Navegadores web
  • Smart TV
  • Chromecast
  • Android TV
  • Apple TV
  • Tablets
  • Ordenadores

Asimismo, el partido también estará disponible mediante DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar Plus+ y fuboTV España.

Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO el España — Portugal por el Mundial 2026

DetalleInformación
⚽ PartidoEspaña — Portugal
🏆 CompeticiónCopa Mundial FIFA 2026 (Octavos de final)
📅 FechaLunes 6 de julio de 2026
🕑 Hora21:00 horas (España peninsular)
🏟️ EstadioAT&T Stadium
📍 CiudadArlington, Texas (Estados Unidos)
📺 TVTVE La 1 HD, Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial
📱 StreamingRTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España
SOBRE EL AUTOR

Analista SEO especializado en creación de contenido web y coberturas de eventos en vivo, en español e inglés, sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias de países como México, Estados Unidos, España, etc.

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