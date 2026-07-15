Piero Hatto
Piero Hatto

La hora de la verdad, la Albiceleste cara a cara contra los 3 Leones. Este miércoles 15 de julio, no te pierdas el partido de por la semifinal del Mundial 2026, encuentro que será televisado por RTVE Play y La 1 en directo de TVE en señal abierta, a partir de las 21:00 hora peninsular. La selección argentina, con Lionel Messi a la cabeza, buscará su segunda final del Mundial consecutiva, mientras que los ingleses quieren alcanzar su segunda final y lograr su segundo título.

¿Dónde ver TVE La 1 HD EN DIRECTO, Inglaterra — Argentina por el Mundial 2026?

TVE La 1 HD ofrecerá la transmisión en abierto para toda España del partido entre Inglaterra — Argentina correspondiente a la semifinal de la Copa Mundial FIFA 2026. La cobertura incluirá la previa, el encuentro completo y el análisis posterior desde Atlanta, Georgia.

Diales de TVE La 1 en España

  • Dial 1 de Movistar Plus+
  • Dial 1 de Orange TV
  • Dial 1 de Vodafone TV
  • Dial 1 de Mundo R
  • Dial 1 de Telecable
  • Dial 1 de Racctel+
  • Dial 1 de Videosur
  • Diales 1 y 81 de Euskaltel
  • Dial 111 de Galicia R
  • Dial 111 de SomTV (Andorra)

Además de RTVE, los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial, operadores que cuentan con cobertura del Mundial 2026 en territorio español.

¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO ONLINE, Inglaterra — Argentina por Internet?

RTVE Play permitirá seguir el partido completamente online desde cualquier punto de España. La plataforma oficial de RTVE emitirá la señal en directo para móviles, ordenadores, tablets y Smart TV.

La aplicación puede descargarse gratuitamente y ofrece acceso a la programación en vivo de La 1, permitiendo seguir todas las incidencias del encuentro entre franceses y suecos desde cualquier dispositivo compatible.

Dispositivos compatibles con RTVE Play

  • Aplicación RTVE Play para Android
  • Aplicación RTVE Play para iPhone y iPad
  • Navegadores web
  • Smart TV
  • Chromecast
  • Android TV
  • Apple TV
  • Tablets
  • Ordenadores

Asimismo, el partido también estará disponible mediante DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar Plus+ y fuboTV España.

Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO el Inglaterra — Argentina por el Mundial 2026

DetalleInformación
⚽ PartidoInglaterra — Argentina
🏆 CompeticiónCopa Mundial FIFA 2026 (Semifinal)
📅 FechaMiércoles 15 de julio de 2026
🕑 Hora21:00 horas (España peninsular)
🏟️ EstadioMercedes Benz Stadium
📍 CiudadAtlanta, Georgia (Estados Unidos)
📺 TVTVE La 1 HD, Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial
📱 StreamingRTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España
TV Pública, Telefe, TyC Sports, Canal 7, ESPN y TyC Sports EN VIVO — ver partido Argentina vs. Inglaterra por TV y Online | Mundial 2026 | Fútbol Libre | VIDEO
Argentina e Inglaterra se enfrentan este miércoles 15 de julio por la semifinal de la Copa Mundial FIFA 2026 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Georgia (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), TyC Sports, TyC Sports Play, Flow Sports, Telecentro Play, Telefe, Mi Telefe, DAZN Mundial, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Telefe, Chilevisión, Televen, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ARGENTINA EN X DE @Argentina)
SOBRE EL AUTOR

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