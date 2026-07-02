Los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 siguen ofreciendo partidos de alto calibre y tendremos la oportunidad de ver a un campeón del mundo asegurar su pase a la siguiente ronda del certamen. Este jueves 02 de julio mira la retransmisión de España vs. Austria a través de RTVE Play y TVE La 1 en directo, para seguir el juego desde el SoFi Stadium de Inglewood, California (Estados Unidos). La Roja terminó como líder invicta del Grupo H (con un empate sin goles ante Cabo Verde y dos triunfos ante Arabia Saudita y Uruguay) y mantiene su portería imbatida en el torneo, mientras que el Wunderteam clasificó agónicamente como segunda del Grupo J tras un empate 3-3 contra Argelia, una derrota ante Jordania (3-1) y otra ante Argentina (2-0).

Señal de RTVE Play y TVE La 1 en directo para ver España vs. Austria por 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026, desde el SoFi Stadium de Los Angeles, California. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT) / Piero Hatto

¿Dónde ver TVE La 1 EN DIRECTO, España — Austria por el Mundial 2026?

No te pierdas la transmisión del partido España — Austria por los dieciseisavos de final Mundial 2026 y los aficionados podrán seguir todas las incidencias del encuentro mediante TVE La 1, señal que llevará la cobertura completa desde el SoFi Stadium de California.

La cadena pública española mantiene una amplia cobertura deportiva y suele acompañar los compromisos de La Roja con programación especial, análisis y contenidos previos y posteriores al partido.

Canales de TVE La 1 para ver España vs. Austria EN VIVO

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¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO, España — Uruguay por el Mundial 2026?

Los aficionados que prefieran seguir el partido España — Austria por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 por internet podrán hacerlo mediante RTVE Play, la plataforma oficial de streaming de Radio Televisión Española.

Además de las transmisiones deportivas, RTVE Play ofrece acceso a series, películas, documentales, programas de radio y contenidos exclusivos para dispositivos móviles y televisores inteligentes.

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Consulta dónde puedes ver el partido España - Austria en vivo y en directo, este jueves 2 de julio, desde el SoFi Stadium de Los Angeles, por 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT) / Piero Hatto

Alineaciones de España contra Austria:

España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Pedri, Rodri, Mikel Merino; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Álex Baena.

Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Phillipp Mwene; Konrad Laimer, Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Romano Schmid, Marcel Sabitzer; Marko Arnautovic.

Horario, TV y dónde ver España — Uruguay por 16avos de final del Mundial 2026

Partido: España — Austria por los dieciseisavos de final del Mundial 2026

España — Austria por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 Fecha: Jueves, 02 de julio de 2026

Jueves, 02 de julio de 2026 Lugar: SoFi Stadium de Inglewood, California, Estados Unidos

SoFi Stadium de Inglewood, California, Estados Unidos Horario: 9:00 p.m. hora peninsular

9:00 p.m. hora peninsular Canal TV: TVE La 1

TVE La 1 Streaming: RTVE Play