Se define el Grupo H del Mundial 2026 y tendremos un enfrentamiento de pronóstico reservado. Este sábado 27 de junio (viernes 26 en México), mira la retransmisión de España vs. Uruguay a través de RTVE Play y TVE La 1 en directo, para seguir el juego de la Jornada 3 desde el Estadio Akron de Guadalajara, México. Por ahora, la selección española es líder con 4 puntos y le basta un empate para clasificar como líder, pero en frente tiene a una selección charrúa que necesita de los 3 puntos con urgencia para clasificarse.
¿Dónde ver TVE La 1 EN DIRECTO, España — Uruguay por el Mundial 2026?
No te pierdas la transmisión del partido España — Uruguay de la Jornada 3 del Mundial 2026 y los aficionados podrán seguir todas las incidencias del encuentro mediante TVE La 1, señal que llevará la cobertura completa desde el Estadio Akron de Guadalajara.
La cadena pública española mantiene una amplia cobertura deportiva y suele acompañar los compromisos de La Roja con programación especial, análisis y contenidos previos y posteriores al partido.
Canales de TVE La 1 para ver España vs. Uruguay EN VIVO
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|Dial 111
|SomTV (Andorra)
|Dial 111
¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO, España — Uruguay por el Mundial 2026?
Los aficionados que prefieran seguir el partido España — Uruguay por el Mundial 2026 por internet podrán hacerlo mediante RTVE Play, la plataforma oficial de streaming de Radio Televisión Española.
Además de las transmisiones deportivas, RTVE Play ofrece acceso a series, películas, documentales, programas de radio y contenidos exclusivos para dispositivos móviles y televisores inteligentes.
Dispositivos compatibles con RTVE Play
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Horario, TV y dónde ver España — Uruguay por Jornada 3 del Mundial 2026
- Partido: España — Uruguay por Jornada 3 del Mundial 2026
- Fecha: Viernes 26 de junio de 2026
- Lugar: Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, México
- Horario: 2:00 a.m. hora peninsular
- Canal TV: TVE La 1
- Streaming: RTVE Play