Señal de La 1 TVE y RTVE Play para seguir en directo el partido España - Uruguay, de este sábado 27 de junio, por la Jornada 3 del Grupo H del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)
Señal de La 1 TVE y RTVE Play para seguir en directo el partido España - Uruguay, de este sábado 27 de junio, por la Jornada 3 del Grupo H del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)
/ Piero Hatto
Piero Hatto
Piero Hatto

Se define el y tendremos un enfrentamiento de pronóstico reservado. Este sábado 27 de junio (viernes 26 en México), mira la retransmisión de a través de RTVE Play y TVE La 1 en directo, para seguir el juego de la Jornada 3 desde el Estadio Akron de Guadalajara, México. Por ahora, la selección española es líder con 4 puntos y le basta un empate para clasificar como líder, pero en frente tiene a una selección charrúa que necesita de los 3 puntos con urgencia para clasificarse.

GUADALAJARA, JALISCO (MÉXICO), 27/06/2026. RTVE Play y Canal TVE te llevarán EN DIRECTO el partido entre España contra Uruguay por la última fecha del Grupo H del Mundial 2026 en el Estadio Guadalajara, Jalisco, México. FOTO creada por Gemini.
GUADALAJARA, JALISCO (MÉXICO), 27/06/2026. RTVE Play y Canal TVE te llevarán EN DIRECTO el partido entre España contra Uruguay por la última fecha del Grupo H del Mundial 2026 en el Estadio Guadalajara, Jalisco, México. FOTO creada por Gemini.

¿Dónde ver TVE La 1 EN DIRECTO, España — Uruguay por el Mundial 2026?

No te pierdas la transmisión del partido España — Uruguay de la Jornada 3 del Mundial 2026 y los aficionados podrán seguir todas las incidencias del encuentro mediante TVE La 1, señal que llevará la cobertura completa desde el Estadio Akron de Guadalajara.

La cadena pública española mantiene una amplia cobertura deportiva y suele acompañar los compromisos de La Roja con programación especial, análisis y contenidos previos y posteriores al partido.

Canales de TVE La 1 para ver España vs. Uruguay EN VIVO

OperadorCanal
Movistar+Dial 1
Orange TVDial 1
Vodafone TVDial 1
Mundo RDial 1
TelecableDial 1
Racctel+Dial 1
VideosurDial 1
EuskaltelDiales 1 y 81
Galicia RDial 111
SomTV (Andorra)Dial 111

¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO, España — Uruguay por el Mundial 2026?

Los aficionados que prefieran seguir el partido España — Uruguay por el Mundial 2026 por internet podrán hacerlo mediante RTVE Play, la plataforma oficial de streaming de Radio Televisión Española.

Además de las transmisiones deportivas, RTVE Play ofrece acceso a series, películas, documentales, programas de radio y contenidos exclusivos para dispositivos móviles y televisores inteligentes.

Dispositivos compatibles con RTVE Play

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Descarga RTVE Play

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  • App Store

Alineaciones de Uruguay contra España:

España: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Olmo; Lamine Yamal, Baena y Oyarzabal

Uruguay: Muslera; Varela, Cáceres, Olivera, Sanabria; Ugarte, Bentacur, Valverde; Canobbio, Maxi Araújo y Fede Viñas

Horario, TV y dónde ver España — Uruguay por Jornada 3 del Mundial 2026

  • Partido: España — Uruguay por Jornada 3 del Mundial 2026
  • Fecha: Viernes 26 de junio de 2026
  • Lugar: Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, México
  • Horario: 2:00 a.m. hora peninsular
  • Canal TV: TVE La 1
  • Streaming: RTVE Play
DIRECTV, ESPN, RTVE PLAY, DAZN MUNDIAL, LA-1 y CANAL-5 EN VIVO - ver partido Uruguay vs. España por TV y Online | VIDEO
Uruguay y España se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este viernes 26 de junio por la Jornada 3 del Grupo H desde el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play Mundial, La 1 HD, DGO, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ANTEL, Canal 5, TV Azteca 7 ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE URUGUAY EN X DE @Uruguay)
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