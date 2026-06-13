La Copa Mundial FIFA 2026 comienza para una de las selecciones que concentra mayor atención en el planeta. Brasil hará su estreno este sábado 13 de junio frente a Marruecos por la primera fecha del Grupo C, en un duelo que pondrá cara a cara a la pentacampeona del mundo y a un rival que se ha consolidado entre las potencias emergentes del fútbol internacional.

El escenario será el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva York, donde la Verdeamarela buscará dar el primer paso hacia los octavos de final impulsada por el talento de Vinícius Júnior, Raphinha y Endrick. Al mismo tiempo, la expectativa de millones de aficionados continúa centrada en Neymar Jr., quien vuelve a captar los focos en una nueva edición del torneo más importante del fútbol.

Para los aficionados en España, el encuentro podrá seguirse tanto por televisión abierta como por streaming. La 1 de TVE y la plataforma RTVE Play ofrecerán la cobertura del compromiso, permitiendo verlo en directo desde móviles, ordenadores, tablets y Smart TV. Consulta a continuación los horarios, canales y opciones de transmisión para seguir en vivo el debut de Brasil en el Mundial 2026.

TL;DR del Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026

⚽ Partido : Brasil vs. Marruecos

: Brasil vs. Marruecos 🏆 Torneo : Copa Mundial FIFA 2026

: Copa Mundial FIFA 2026 📅 Fecha : Sábado 13 de junio (madrugada del domingo 14 en España)

: Sábado 13 de junio (madrugada del domingo 14 en España) 🕛 Hora en España : 00:00 horas (peninsular)

: 00:00 horas (peninsular) 📺 TV : TVE La 1 HD

: TVE La 1 HD 📱 Streaming : RTVE Play

: RTVE Play 🏟️ Estadio : MetLife Stadium

: MetLife Stadium 📍 Ciudad : East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos)

: East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos) 🥅 Debut de Brasil en el Grupo C

👟 Marruecos busca dar el golpe ante uno de los favoritos

¿Cómo ver TVE La 1 HD EN DIRECTO, Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026?

La señal de TVE La 1 HD estará disponible en abierto para toda España y también mediante los principales operadores de televisión del país. De esta manera, los aficionados podrán seguir EN DIRECTO el debut de Brasil frente a Marruecos en la Copa Mundial FIFA 2026.

Dial 1 de Movistar Plus+

Dial 1 de Orange TV

Dial 1 de Vodafone TV

Dial 1 de Mundo R

Dial 1 de Telecable

Dial 1 de Racctel+

Dial 1 de Videosur

Diales 1 y 81 de Euskaltel

Dial 111 de Galicia R

Dial 111 de SomTV (Andorra)

¿Dónde ver RTVE Play EN DIRECTO ONLINE, Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026 en streaming?

RTVE Play ofrecerá la transmisión online del partido entre Brasil y Marruecos para los usuarios que prefieran seguir el encuentro desde dispositivos conectados a internet. La plataforma permite acceder a la cobertura en directo desde cualquier lugar de España.

Dispositivos compatibles con RTVE Play

Aplicación RTVE Play para Android

Aplicación RTVE Play para iPhone y iPad

Acceso desde navegador web

Compatible con Smart TV

Compatible con Chromecast

Compatible con Android TV

Compatible con Apple TV

Compatible con tablets y ordenadores

Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO Brasil vs. Marruecos por la Copa Mundial FIFA 2026

⚽ Partido : Brasil vs. Marruecos

: Brasil vs. Marruecos 🏆 Competición : Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo C)

: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo C) 📅 Fecha : Domingo 14 de junio de 2026 (00:00 horas de España)

: Domingo 14 de junio de 2026 (00:00 horas de España) 🕛 Hora : 00:00 horas (España peninsular)

: 00:00 horas (España peninsular) 🏟️ Estadio : MetLife Stadium

: MetLife Stadium 📍 Ciudad : East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos)

: East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos) 👨‍⚖️ Árbitro : Por confirmar

: Por confirmar 📺 TV : TVE La 1 HD

: TVE La 1 HD 📱 Streaming: RTVE Play

Brasil inicia su camino en el Mundial 2026 con una prueba exigente frente a una Marruecos que llega respaldada por años de crecimiento competitivo y una plantilla repleta de futbolistas consolidados en la élite europea. Los aficionados españoles podrán seguir todas las emociones del encuentro EN DIRECTO y GRATIS a través de TVE La 1 HD y RTVE Play desde la medianoche del domingo 14 de junio.