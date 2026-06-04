La selección de España volverá a presentarse este jueves 4 de junio en el Estadio de Riazor, donde enfrentará a Irak en uno de sus últimos amistosos antes del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro comenzará a las 19:00 horas del horario peninsular español (3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT en Estados Unidos) y permitirá ver nuevamente en acción a varias de las principales figuras . ¿Quieres saber cómo ver el partido EN VIVO desde tu Smart TV, teléfono móvil, tablet o computadora? La transmisión oficial para los ciudadanos españoles estará disponible mediante La 1 de TVE y RTVE Play.

La Roja continúa afinando detalles antes de debutar frente a Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde en el Grupo G del torneo. Irak, mientras tanto, afrontará una prueba de máxima exigencia en plena preparación mundialista y buscará llegar con mejores sensaciones a su estreno en Norteamérica

¿Dónde ver La 1 EN DIRECTO, España vs. Irak por amistoso rumbo al Mundial 2026?

La señal de La 1 de TVE estará disponible en televisión abierta y mediante los principales operadores de cable y plataformas digitales de España. De esta manera, los aficionados podrán seguir el amistoso internacional entre España e Irak desde prácticamente cualquier punto del país.

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¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO, España vs. Irak por streaming online?

RTVE Play permitirá seguir el encuentro entre España e Irak desde teléfonos móviles, ordenadores, tablets y televisores inteligentes. Además de la transmisión en vivo, la plataforma cuenta con programación deportiva, documentales y contenido exclusivo relacionado con la selección española y el Mundial 2026.

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Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO el España - Irak por amistoso al Mundial 2026

Partido: España vs. Irak

Competición: Amistoso internacional FIFA

Fecha: Jueves 4 de junio de 2026

Hora: 19:00 en España (3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT)

TV: La 1 de TVE

Streaming online: RTVE Play

Estadio: Estadio de Riazor

Ciudad: La Coruña, España

Clima para el partido España vs. Irak en La Coruña

El pronóstico meteorológico para la tarde del jueves en La Coruña anticipa temperaturas cercanas a los 21 grados centígrados, cielo parcialmente despejado y condiciones agradables para el desarrollo del amistoso.

¿Cómo llegar al Estadio de Riazor?

El Estadio de Riazor está ubicado a pocos minutos del centro de La Coruña y cuenta con accesos rápidos mediante transporte público y avenidas principales.

📍 Dirección:Rúa Manuel Murguía, s/n, 15011, A Coruña, España.

Los aficionados podrán llegar al recinto mediante líneas urbanas de autobús, taxis y aplicaciones de movilidad como Uber o Cabify. Además, el estadio dispone de accesos peatonales desde el Paseo Marítimo y distintas zonas cercanas al centro urbano.

Riazor volverá a recibir a la selección española en plena cuenta regresiva hacia el Mundial 2026, en una noche que también servirá para medir el nivel competitivo de un equipo que llegará al torneo con altas expectativas.