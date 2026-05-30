El fútbol europeo vuelve a detener el tiempo. Este sábado 30 de mayo, París Saint-Germain y Arsenal se citan en Budapest para disputar una final de Champions League 2026 que promete entrar en la historia. Los parisinos buscan conquistar una nueva corona continental, mientras que los Gunners persiguen el título más importante de Europa a nivel de clubes.

Si quieres ver el partido PSG vs. Arsenal EN DIRECTO desde tu teléfono móvil, PC, tablet o Smart TV, TVE La 1 HD y RTVE Play serán algunas de las opciones disponibles para seguir la transmisión en España. A continuación, te contamos los canales, horarios y plataformas para no perderte ningún detalle de la gran final.

TL;DR del PSG - Arsenal FC por final de Champions League 2026📌

⚽ Partido: PSG vs. Arsenal

🏆 Torneo: Final de Champions League 2026

📅 Fecha: Sábado 30 de mayo

🕕 Hora en España: 18:00 horas (peninsular)

📺 TV: TVE La 1 HD y Movistar Liga de Campeones

📱 Streaming: RTVE Play y Movistar Plus+

🏟️ Estadio: Puskás Aréna

📍 Ciudad: Budapest, Hungría

BUDAPEST (HUNGRÍA), 30/05/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para mirar el partido entre París Saint-Germain y Arsenal FC este sábado 30 de mayo por la final de la UEFA Champions League 2025-26 desde el Puskás Aréna de Budapest, Hungría. FOTO DE NOÉ YACTAYO PARA AFP / NOÉ YACTAYO

¿Dónde ver TVE La 1 HD EN DIRECTO, PSG - Arsenal por la final de Champions League 2026?

La señal de TVE La 1 HD estará disponible en abierto para toda España y también mediante los principales operadores de televisión del país. De esta manera, los aficionados podrán seguir EN DIRECTO la final de Champions League 2026 entre PSG y Arsenal desde Budapest.

Dial 1 de Movistar Plus+

Dial 1 de Orange TV

Dial 1 de Vodafone TV

Dial 1 de Mundo R

Dial 1 de Telecable

Dial 1 de Racctel+

Dial 1 de Videosur

Diales 1 y 81 de Euskaltel

Dial 111 de Galicia R

Dial 111 de SomTV (Andorra)

Revisa qué canales transmiten la final de la Champions League 2026 y dónde ver ONLINE por streaming el partido de PSG vs Arsenal desde el Puskás Aréna.

¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO ONLINE, PSG - Arsenal por la final de Champions League 2026 en streaming?

RTVE Play ofrecerá la transmisión online de la final de Champions League 2026 para los usuarios que prefieran seguir el encuentro desde dispositivos conectados a internet. La plataforma es compatible con teléfonos móviles, tablets, ordenadores, Smart TV, Chromecast, Android TV y Apple TV.

Aplicación RTVE Play para Android

Aplicación RTVE Play para iPhone y iPad

Acceso desde navegador web

Compatible con Smart TV

Compatible con Chromecast

Compatible con Apple TV

¿Qué canal transmite PSG vs. Arsenal EN VIVO HOY por la final de Champions League 2026 en España?

Los aficionados en España podrán seguir la final de Champions League 2026 entre PSG y Arsenal a través de TVE La 1 HD, RTVE Play, Movistar Liga de Campeones, Orange TV, Movistar y Movistar Plus+. La cobertura incluirá la previa, el partido completo y las reacciones posteriores desde Budapest.

Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO la final de Champions League 2026: París Saint-Germain - Arsenal FC

⚽ Partido: París Saint-Germain vs. Arsenal FC

🏆 Competición: Final de Champions League 2026

📅 Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026

🕕 Hora: 18:00 horas de España (peninsular)

🏟️ Estadio: Puskás Aréna

📍 Ciudad: Budapest, Hungría

👨‍⚖️ Árbitro: Por confirmar

📺 TV: TVE La 1 HD y Movistar Liga de Campeones

📱 Streaming: RTVE Play y Movistar Plus+

¿Dónde queda el Puskás Aréna de Budapest?

El Puskás Aréna está ubicado en el distrito XIV de Budapest, la capital de Hungría. Inaugurado en 2019, el recinto cuenta con capacidad para más de 67.000 espectadores y es considerado uno de los estadios más modernos de Europa.

Dirección: Stefánia út 2, 1143 Budapest, Hungría.

¿Cómo llegar al Puskás Aréna para ver la final de Champions League 2026?

Los aficionados podrán acceder al estadio mediante la red de transporte público de Budapest.

🚇 Metro: Línea M2 (estación Puskás Ferenc Stadion)

🚌 Autobuses urbanos con parada en los alrededores

🚕 Taxi y servicios de transporte privado

🚶 Zonas peatonales habilitadas en días de partido

Se recomienda llegar con varias horas de antelación debido a los controles de seguridad y al elevado flujo de aficionados.

FAQ: PSG vs. Arsenal por la final de Champions League 2026

¿A qué hora juega PSG vs. Arsenal en España?

La final comenzará a las 18:00 horas del sábado 30 de mayo.

¿RTVE Play transmite gratis la final de Champions League 2026?

Sí, RTVE Play ofrecerá la transmisión online para los usuarios en España.

¿TVE La 1 HD pasa EN DIRECTO la final PSG vs. Arsenal?

Sí, TVE La 1 HD emitirá el encuentro en televisión abierta.

¿Dónde se juega la final de Champions League 2026?

La final se disputará en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

¿Qué equipos juegan la final de Champions League 2026?

París Saint-Germain y Arsenal FC se enfrentan por el título continental.

BUDAPEST, HUNGRÍA (30/05/2026),- París Saint-Germain y Arsenal FC sostendrán un vibrante partido por el título de la UEFA Champions League 2025-26. Ambos equipos se citan en la gran final a disputarse en el Puskás Arena de Budapest. Sigue la transmisión en vivo online gratis por ESPN HD, ESPN 2, Disney Plus Premium, TNT Sports, HBO Max, DAZN, FOX One, TUDN, CBS Sports, TVE La 1 HD, RTVE Play, Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones. VIDEO DE X: @PSG_ESPANOL