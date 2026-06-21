La Copa Mundial FIFA 2026 sigue ofreciendo partidos de alto calibre y una de las selecciones que concentra la mayor atención en el planeta se apresta a jugarse la clasificación a dieciseisavos de final. España se enfrenta a Arabia Saudita este domingo 21 de junio a las 12 pm ET / 9 am PT por la segunda fecha del Grupo H, en un duelo que podría ponerlos como líderes de su sector. El escenario será el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, donde La Roja buscará su primer triunfo impulsado por el talento de Gavi, Rodri y Pedri. Al mismo tiempo, la expectativa de millones de aficionados continúa centrada en Lamine Yamal, quien vuelve a captar los focos para ver si anota en el torneo más importante del fútbol.

Para los aficionados en España, el encuentro podrá seguirse tanto por televisión abierta como por streaming. La 1 de TVE y la plataforma RTVE Play ofrecerán la cobertura del compromiso, permitiendo verlo en directo desde móviles, ordenadores, tablets y Smart TV. Consulta a continuación los horarios, canales y opciones de transmisión para seguir en vivo el encuentro España vs. Arabia Saudita en el Mundial 2026.

El España vs. Arabia Saudita por la Copa Mundial FIFA 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

TL;DR del España — Arabia Saudita por el Mundial 2026

⚽ Partido : España — Arabia Saudita

: España — Arabia Saudita 🏆 Torneo : Copa Mundial FIFA 2026

: Copa Mundial FIFA 2026 📅 Fecha : Domingo, 21 de junio

: Domingo, 21 de junio 🕛 Hora en España : 17:00 horas (peninsular)

: 17:00 horas (peninsular) 📺 TV : TVE La 1 HD

: TVE La 1 HD 📱 Streaming : RTVE Play

: RTVE Play 🏟️ Estadio : Mercedes-Benz Stadium

: Mercedes-Benz Stadium 📍 Ciudad : Atlanta, Georgia (Estados Unidos)

: Atlanta, Georgia (Estados Unidos) 🥅 Segunda fecha del Grupo H

👟 España busca un triunfo y trepar al liderato del sector

¿Cómo ver TVE La 1 HD EN DIRECTO, España — Arabia Saudita por el Mundial 2026?

La señal de TVE La 1 HD estará disponible en abierto para toda España y también mediante los principales operadores de televisión del país. De esta manera, los aficionados podrán seguir EN DIRECTO el partido España — Arabia Saudita por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Mundial FIFA 2026.

Dial 1 de Movistar Plus+

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Dial 111 de Galicia R

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¿Dónde ver RTVE Play EN DIRECTO ONLINE, España — Arabia Saudita por el Mundial 2026 en streaming?

RTVE Play ofrecerá la transmisión online del partido entre Brasil y Marruecos para los usuarios que prefieran seguir el encuentro desde dispositivos conectados a internet. La plataforma permite acceder a la cobertura en directo desde cualquier lugar de España.

Dispositivos compatibles con RTVE Play

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España parte como favorita sobre el papel, pero Arabia Saudita ya ha demostrado en anteriores ediciones de la Copa del Mundo que puede competir de igual a igual con cualquiera. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)

Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO España — Arabia Saudita por la Copa Mundial FIFA 2026

⚽ Partido : España — Arabia Saudita

: España — Arabia Saudita 🏆 Competición : Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo C)

: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo C) 📅 Fecha : Domingo, 21 de junio de 2026

: Domingo, 21 de junio de 2026 🕛 Hora : 18:00 horas (España peninsular)

: 18:00 horas (España peninsular) 🏟️ Estadio : Mercedes-Benz Stadium

: Mercedes-Benz Stadium 📍 Ciudad : Atlanta, Georgia (Estados Unidos)

: Atlanta, Georgia (Estados Unidos) 👨‍⚖️ Árbitro : Raphael Claus (Brasil)

: Raphael Claus (Brasil) 📺 TV : TVE La 1 HD

: TVE La 1 HD 📱 Streaming: RTVE Play

España se encuentra actualmente disputando la fase de grupos dentro del Grupo H, donde registra 1 punto tras haber empatado su partido de debut. Su estreno en el torneo dejó algunas dudas al igualar sin goles contra Cabo Verde. Dado que el otro encuentro del sector entre Arabia Saudita y Uruguay también terminó en empate (1-1), las cuatro selecciones se mantienen igualados en la pelea por la clasificación. Los aficionados españoles podrán seguir todas las emociones del encuentro EN DIRECTO y GRATIS a través de TVE La 1 HD y RTVE Play durante la noche del domingo 21 de junio.