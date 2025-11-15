Este sábado 15 de noviembre continúan las Eliminatorias UEFA 2026 y es el turno de una candidata a la próxima Copa del Mundo. A través de RTVE Play y La 1 TVE mira el partido de España vs. Georgia, desde el Estadio Boris Paichadze a partir de las 18:00 horas Madrid , en lo que será la quinta jornada de estas clasificatorias. El equipo dirigido por Luis de la Fuente es líder absoluto con 12 unidades, 3 por encima de Turquía y quiere seguir a paso firme para ir directamente al Mundial. Eso sí, esta vez no contarán con Lamine Yamal tras una enorme polémica con el Barcelona.

¿Dónde ver España vs. Georgia EN VIVO?

El encuentro España vs. Georgia EN VIVO se transmitirá por La 1 de TVE, canal oficial encargado de llevar todos los partidos de la selección nacional en esta fase de clasificación. También podrá seguirse online en RTVE Play, la plataforma digital de Televisión Española, que ofrecerá el partido en streaming en directo y de forma gratuita dentro del territorio español.

¿Cómo ver La 1 TVE en directo?

La señal de La 1 TVE está disponible a nivel nacional a través de la televisión digital y también por internet. Los usuarios pueden acceder a la emisión en directo desde cualquier dispositivo con conexión, ya sea ordenador, móvil o smart TV. Solo es necesario ingresar al portal de RTVE o acceder mediante la aplicación oficial, disponible para iOS y Android.

La plataforma ofrece la retransmisión simultánea del canal con la misma programación que se emite en televisión, por lo que podrás ver España vs. Georgia en La 1 TVE en vivo y sin interrupciones.

España lidera el Grupo E de la Clasificación de UEFA para la Copa Mundial de Fútbol de 2026 con puntaje perfecto de 9 unidades tras obtener 3 triunfos. | Crédito: Selección Española de Fútbol (SeFutbol) / Facebook

¿Cómo ver RTVE Play online?

RTVE Play es el servicio digital de Televisión Española que permite ver canales, programas y eventos deportivos en streaming y bajo demanda. Para disfrutar del partido, solo debes acceder a la sección “Directo” dentro de la plataforma y seleccionar el canal La 1.

También puedes usar la aplicación móvil de RTVE Play para ver el partido en tu smartphone, tablet o smart TV, con la misma calidad de transmisión que en la emisión tradicional. De esta manera, los aficionados podrán seguir España vs. Georgia EN VIVO ONLINE desde cualquier lugar.

España vs. Georgia EN DIRECTO: hora, TV y dónde ver

Fecha: sábado 15 de noviembre de 2025

sábado 15 de noviembre de 2025 Lugar: Estadio Boris Paichadze

Estadio Boris Paichadze Hora: 18:00 hora peninsular

18:00 hora peninsular Canal TV: La 1 TVE

La 1 TVE Streaming: RTVE Play