El momento más esperado llegó. España y Argentina juegan hoy domingo 19 de julio por la gran final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium, Nueva York, Estados Unidos, desde las 21:00 horas (horario peninsular). La Roja, liderada por Lamine Yamal, Rodri, Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella y Luis de la Fuente, tiene una cita con la historia. En tierras estadounidenses buscarán la segunda estrella de la Copa del Mundo.

Ante Francia, España se lució. Se adueñó del mediocampo y anuló la dupla Mbappé-Dembélé. Cerró sus líneas defensivas, llevando a la desesperación a los franceses, y anotó en los momentos precisos del partido. Además, este compromiso tiene un sabor especial. Lionel Messi se enfrentará a la joven estrella de Barcelona: Lamine Yamal.

La albiceleste es el vigente campeón. Lionel Messi, goleador histórico de los mundiales, disputará su último partido en la Copa del Mundo y quiere despedirse levantando el máximo trofeo por segunda ocasión consecutiva. ¿Lo hará en el país donde hizo historia? En 90 minutos lo descubriremos.

¿Quiere ver este emocionante partido? RTVE Play y Canal La 1 transmitirán EN DIRECTO la final España vs. Argentina para el territorio español. Alienta a la Roja en este trascendental compromiso donde puede ganar la Copa del Mundo.

¿Dónde ver TVE La 1 HD EN DIRECTO, España-Argentina por la final del Mundial 2026?

TVE La 1 HD ofrecerá la transmisión en abierto para toda España del partido entre España-Argentina por la gran final de la Copa Mundial FIFA 2026. La cobertura incluirá la previa, el encuentro completo y el análisis posterior desde Nueva York.

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¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO ONLINE, España — Portugal por Internet?

RTVE Play permitirá seguir el partido completamente online desde cualquier punto de España. La plataforma oficial de RTVE emitirá la señal en directo para móviles, ordenadores, tablets y Smart TV.

La aplicación puede descargarse gratuitamente y ofrece acceso a la programación en vivo de La 1, permitiendo seguir todas las incidencias del encuentro entre franceses y suecos desde cualquier dispositivo compatible.

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Asimismo, el partido también estará disponible mediante DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar Plus+ y fuboTV España.

Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO el España — Argentina por la final del Mundial 2026

Detalle Información ⚽ Partido España — Argentina 🏆 Competición Copa Mundial FIFA 2026 (final) 📅 Fecha Domingo 19 de julio de 2026 🕑 Hora 21:00 horas (España peninsular) 🏟️ Estadio MetLife Stadium 📍 Ciudad Nueva York (Estados Unidos) 📺 TV TVE La 1 HD, Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial 📱 Streaming RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España