El Real Madrid afronta este miércoles 12 de agosto a las 9:00 p.m. (horario peninsular español) / 3 pm ET / 12 pm PT un nuevo compromiso de pretemporada al medirse contra el Deportivo La Coruña en un atractivo duelo de preparación rumbo al curso 2026-2027. La afición en Estados Unidos y el público internacional podrán seguir las acciones en vivo mediante las pantallas de TVE Canal La 1 HD y la plataforma digital RTVE Play. Tras imponerse recientemente por 2-1 al Ferencváros, la escuadra merengue busca afinar su funcionamiento colectivo en esta etapa decisiva de partidos amistosos antes del inicio del torneo oficial.

Bajo el mando de José Mourinho en su segunda etapa al frente del banquillo blanco, el conjunto madrileño llega con una plantilla renovada tras las incorporaciones de Bernardo Silva, Marc Cucurella e Ibrahima Konaté. Además, la confirmada extensión de contrato de Vinícius Júnior fortalece la estructura ofensiva del equipo para pelear el título liguero frente al FC Barcelona. Luego de este cotejo, el Madrid sostendrá un último ensayo ante el Schalke 04 antes de encarar su debut en el campeonato español frente al Espanyol.

Por su parte, el Deportivo La Coruña concluye su gira estival celebrando su esperado retorno a la primera división tras haber descendido en 2018 y atravesar años complejos en categorías inferiores. El equipo dirigido por Antonio Hidalgo llega motivado tras vencer 1-0 al Genoa, registrando un saldo de tres victorias en su pretemporada. Con un plantel reforzado por siete nuevos fichajes en este mercado de pases, el cuadro gallego buscará medir su nivel competitivo antes de estrenarse de manera oficial en LaLiga frente al Elche.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Real Madrid - Deportivo La Coruña por el Trofeo Teresa Herrara 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)

TL;DR del Real Madrid — Deportivo La Coruña por amistoso

⚽ Partido : Real Madrid — Deportivo La Coruña por amistoso de pretemporada

: Real Madrid — Deportivo La Coruña por amistoso de pretemporada 📅 Fecha : Miércoles, 12 de agosto de 2026

: Miércoles, 12 de agosto de 2026 🕛 Hora en España : 19:00 horas (peninsular)

: 19:00 horas (peninsular) 📺 TV : TVE La 1 HD

: TVE La 1 HD 📱 Streaming : RTVE Play

: RTVE Play 🏟️ Estadio : ABANCA-RIAZOR

: ABANCA-RIAZOR 📍 Ciudad : La Coruña, Galicia (España)

: La Coruña, Galicia (España) 🥅 Partido válido por la LXXXI edición del Trofeo Teresa Herrera

👟 Será el tercer partido para los madridistas esta pretemporada, en la que se encuentran invictos

¿Cómo ver TVE La 1 HD EN DIRECTO, Real Madrid — Deportivo La Coruña por amistoso?

La señal de TVE La 1 HD estará disponible en abierto para toda España y también mediante los principales operadores de televisión del país. De esta manera, los aficionados podrán seguir EN DIRECTO el partido Real Madrid — Deportivo La Coruña por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Mundial FIFA 2026.

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RTVE Play ofrecerá la transmisión online del partido entre Brasil y Marruecos para los usuarios que prefieran seguir el encuentro desde dispositivos conectados a internet. La plataforma permite acceder a la cobertura en directo desde cualquier lugar de España.

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A CORUÑA, GALICIA (ESPAÑA), 12/08/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido Real Madrid vs. Deportivo La Coruña este miércoles 12 de agosto por el Trofeo Teresa Herrera en el Estadio ABANCA-Riazor de La Coruña, Galicia. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO Real Madrid — Deportivo La Coruña por amistoso 2026

⚽ Partido : Real Madrid — Deportivo La Coruña

: Real Madrid — Deportivo La Coruña 🏆 Competición : LXXXI edición del Trofeo Teresa Herrera (amistoso)

: LXXXI edición del Trofeo Teresa Herrera (amistoso) 📅 Fecha : Miércoles, 12 de agosto de 2026

: Miércoles, 12 de agosto de 2026 🕛 Hora : 19:00 horas (España peninsular)

: 19:00 horas (España peninsular) 🏟️ Estadio : ABANCA-RIAZOR

: ABANCA-RIAZOR 📍 Ciudad : La Coruña, Galicia (España)

: La Coruña, Galicia (España) 📺 TV : TVE La 1 HD

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El Real Madrid tiene como objetivo alzarse con este trofeo por décima ocasión en su historia tras haberlo ganado en 1949, 1953, 1966, 1976, 1978, 1979, 1980, 1994 y 2013, último año en el que participaron. Los aficionados españoles podrán seguir todas las emociones del encuentro EN DIRECTO y GRATIS a través de TVE La 1 HD y RTVE Play durante la noche del domingo 21 de junio.