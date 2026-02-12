La Copa del Rey vuelve a cruzar los destinos de colchoneros y culés en la penúltima ronda del torneo. Tras la superioridad mostrada por el Barça el año pasado —venciendo en la capital tras tablas en la ida—, ambos clubes se citan de nuevo con la localía invertida. Atlético Madrid vs. FC Barcelona juega este jueves 12 de febrero a partir de las 9:00 p.m. , en un partido clave para determinar quién sobrevive a un cruce que exigirá el límite de ambos planteles. Para todo el público español, podrás seguir la transmisión oficial a través de RTVE Play y La 1 TVE EN DIRECTO para ver el partido en vivo online desde cualquier plataforma.

¿Dónde ver Atlético de Madrid — FC Barcelona EN DIRECTO?

El partido Atlético de Madrid — FC Barcelona de Copa del Rey se emitirá en abierto en La 1 y en streaming gratuito por RTVE Play en todo el territorio español, el jueves 12 de febrero a las 21:00 (hora peninsular) . La siguiente tabla resume cómo verlo por región/comunidad autónoma priorizando la señal de RTVE.

Región / Ciudad principal Canal TV (TDT / plataforma) Streaming RTVE Play Andalucía (Sevilla, Málaga, Granada…) La 1 de TVE (TDT, Movistar Plus+, Orange TV, Vodafone TV) RTVE Play web, app móvil y Smart TV Aragón (Zaragoza, Huesca, Teruel) La 1 de TVE (TDT y operadores de pago) ​ RTVE Play en abierto en todo Aragón Asturias (Oviedo, Gijón) La 1 de TVE en TDT y plataformas de TV de pago ​ RTVE Play en cualquier dispositivo con internet ​ Illes Balears (Palma, Ibiza) La 1 de TVE TDT; dial correspondiente en operadores de TV RTVE Play disponible sin restricciones geográficas en España Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tfe.) La 1 de TVE versión Canarias en TDT y plataformas RTVE Play (ajusta a horario local, 20:00 si se emite en simultáneo) Cantabria (Santander) La 1 de TVE en abierto (TDT y TV de pago) RTVE Play en web/app/Smart TV Castilla-La Mancha (Albacete, Toledo…) La 1 de TVE TDT; señal nacional desde el Carlos Belmonte

rtve+1​ Castilla y León (Valladolid, León…) La 1 de TVE en TDT y plataformas RTVE Play disponible en todo el territorio nacional Cataluña (Barcelona, Girona…) La 1 de TVE TDT; también en Movistar Plus+ y otros RTVE Play con acceso gratuito en España Comunidad Valenciana (Valencia, Alicante) La 1 de TVE en abierto por TDT RTVE Play en web, app y Smart TV Comunidad de Madrid (Madrid) La 1 de TVE TDT y operadores (Movistar, Orange, Vodafone…) RTVE Play streaming en directo del partido ​ Extremadura (Mérida, Cáceres, Badajoz) La 1 de TVE en TDT y TV de pago ​ RTVE Play disponible en todo el país Galicia (A Coruña, Vigo…) La 1 de TVE TDT; diales equivalentes en TV de pago RTVE Play con señal nacional en directo ​ La Rioja (Logroño) La 1 de TVE por TDT y plataformas RTVE Play (app, web, Smart TV) Navarra (Pamplona) La 1 de TVE TDT y TV de pago RTVE Play disponible en España País Vasco (Bilbao, Donostia, Vitoria) La 1 de TVE en TDT y plataformas (Movistar, Euskaltel…) RTVE Play con señal en directo de Copa del Rey Región de Murcia (Murcia, Cartagena) La 1 de TVE en abierto por TDT ​ RTVE Play en cualquier dispositivo conectado Ceuta La 1 de TVE (TDT y operadores locales) RTVE Play accesible con IP española ​ Melilla La 1 de TVE en TDT RTVE Play disponible en todo el territorio español

¿Cómo ver La 1 TVE en directo?

La señal de La 1 TVE está disponible a nivel nacional a través de la televisión digital y también por internet. Los usuarios pueden acceder a la emisión en directo desde cualquier dispositivo con conexión, ya sea ordenador, móvil o smart TV. Solo es necesario ingresar al portal de RTVE o acceder mediante la aplicación oficial, disponible para iOS y Android.

La plataforma ofrece la retransmisión simultánea del canal con la misma programación que se emite en televisión, por lo que podrás ver Atlético Madrid vs. FC Barcelona EN DIRECTO en La 1 TVE en vivo y sin interrupciones.

¿Cómo ver RTVE Play online?

RTVE Play es el servicio digital de Televisión Española que permite ver canales, programas y eventos deportivos en streaming y bajo demanda. Para disfrutar del partido, solo debes acceder a la sección “Directo” dentro de la plataforma y seleccionar el canal La 1.

También puedes usar la aplicación móvil de RTVE Play para ver el partido en tu smartphone, tablet o smart TV, con la misma calidad de transmisión que en la emisión tradicional. De esta manera, los aficionados podrán seguir Atlético Madrid vs. FC Barcelona EN DIRECTO ONLINE desde cualquier lugar.

Partido: Atlético Madrid vs. FC Barcelona

Fase: Semifinal de ida

Torneo: Copa del Rey

Fecha: Jueves 12 de febrero de 2026

Horario: 21 horas, tiempo de Madrid

Sede: Estadio Riyadh Air Metropolitano

Transmisión: RTVE Play y La 1