El Real Madrid mide fuerzas contra sus similar del WSG Tirol, equipo de la Primer División del fútbol de Austria -o Bundesliga Austriaca-, por un amistoso de carácter internacional a jugarse este martes 12 de agosto a partir de las 19:00 del horario peninsular (18:00 en Islas Canarias) , en el Tivoli Stadion Tirol de la ciudad de Innsbruck, Austria. ¿Cómo ver la transmisión del partido por Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La cobertura oficial para el público en España estará a cargo de La 1 de TVE y el servicio streaming de RTVE Play. Aquí te explico el número de Dial que debes sintonizar para seguir el juego en directo.

A vísperas del debut en Laliga de España frente al Osasuna, el Real Madrid busca obtener un resultado positivo en Austria luego de haber participado en el Mundial de Clubes FIFA 2025, donde cayeron a manos del PSG en semifinal. De la mano de Kylian Mbappé, Vinicius Jr. y el flamante refuerzo de Franco Mastantuono, considerado como el ‘nuevo Messi’ por la prensa argentina, los dirigidos por Xabi Alonso se alistan para asumir el desafío de conseguir los títulos de LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

¿Dónde ver La 1 EN DIRECTO, WSG Tirol - Real Madrid por amistoso de la Liga 2025-26?

La señal de la TVE La 1 en España se encuentra disponible en los diales de Movistar+, Orange TV, Vodafone, Telecable, Racctel+, Videosur, Euskaltel, Galicia RC y Som TV (Andorra). De esta manera, podrás seguir el partido amistoso entre WSG Tirol y Real Madrid por amistoso en Austria.

Dial 1 de Movistar+

Dial 1 de Orange TV

Dial 1 de Vodafone

Dial 1 de Mundo R

Dial 1 de Telecable

Dial 1 de Racctel+

Dial 1 de Videosur

Diales 1 y 81 de Euskaltel

Dial 111 de Galicia R

Dial 111 de SomTV

¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO, WSG Tirol - Real Madrid por amistoso de la Liga 2025-26?

