La UEFA Nations League vuelve a cruzar los destinos de dos selecciones protagonistas de la reciente Copa Mundial de Fútbol. Tras conquistar el título de campeón del mundo en una ajustada final ante Argentina, España visita a Inglaterra (que finalizó en tercer lugar al derrotar 6-4 a Francia) se citan este sábado 26 de septiembre a partir de las 8:45 p.m. horario peninsular / 2:45 pm ET / 12:45 Tiempo del Centro de México / 11:45 am PT , en el debut de ambos combinados en el Grupo A3 del torneo europeo. Para todo el público español, podrás seguir la transmisión oficial del partido España — Inglaterra a través de RTVE Play y La 1 TVE EN DIRECTO para ver el partido en vivo online desde cualquier plataforma.

¿Dónde ver España — Inglaterra EN DIRECTO por TV y Online?

El partido España — Inglaterra por la Jornada 1 del Grupo A3 de la UEFA Nations League 2026 se emitirá en abierto en La 1 y en streaming gratuito por RTVE Play en todo el territorio español, el sábado 26 de septiembre a las 20:45 (hora peninsular) . La siguiente tabla resume cómo verlo por región/comunidad autónoma priorizando la señal de RTVE.

Región / Ciudad principal Canal TV (TDT / plataforma) Streaming RTVE Play Andalucía (Sevilla, Málaga, Granada…) La 1 de TVE (TDT, Movistar Plus+, Orange TV, Vodafone TV) RTVE Play web, app móvil y Smart TV Aragón (Zaragoza, Huesca, Teruel) La 1 de TVE (TDT y operadores de pago) ​ RTVE Play en abierto en todo Aragón Asturias (Oviedo, Gijón) La 1 de TVE en TDT y plataformas de TV de pago ​ RTVE Play en cualquier dispositivo con internet ​ Illes Balears (Palma, Ibiza) La 1 de TVE TDT; dial correspondiente en operadores de TV RTVE Play disponible sin restricciones geográficas en España Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tfe.) La 1 de TVE versión Canarias en TDT y plataformas RTVE Play (ajusta a horario local, 20:00 si se emite en simultáneo) Cantabria (Santander) La 1 de TVE en abierto (TDT y TV de pago) RTVE Play en web/app/Smart TV Castilla-La Mancha (Albacete, Toledo…) La 1 de TVE TDT; señal nacional desde el Carlos Belmonte RTVE Play, directo Copa del Rey Albacete–Real Madrid Castilla y León (Valladolid, León…) La 1 de TVE en TDT y plataformas RTVE Play disponible en todo el territorio nacional Cataluña (Barcelona, Girona…) La 1 de TVE TDT; también en Movistar Plus+ y otros RTVE Play con acceso gratuito en España Comunidad Valenciana (Valencia, Alicante) La 1 de TVE en abierto por TDT RTVE Play en web, app y Smart TV Comunidad de Madrid (Madrid) La 1 de TVE TDT y operadores (Movistar, Orange, Vodafone…) RTVE Play streaming en directo del partido ​ Extremadura (Mérida, Cáceres, Badajoz) La 1 de TVE en TDT y TV de pago ​ RTVE Play disponible en todo el país Galicia (A Coruña, Vigo…) La 1 de TVE TDT; diales equivalentes en TV de pago RTVE Play con señal nacional en directo ​ La Rioja (Logroño) La 1 de TVE por TDT y plataformas RTVE Play (app, web, Smart TV) Navarra (Pamplona) La 1 de TVE TDT y TV de pago RTVE Play disponible en España País Vasco (Bilbao, Donostia, Vitoria) La 1 de TVE en TDT y plataformas (Movistar, Euskaltel…) RTVE Play con señal en directo de Copa del Rey Región de Murcia (Murcia, Cartagena) La 1 de TVE en abierto por TDT ​ RTVE Play en cualquier dispositivo conectado Ceuta La 1 de TVE (TDT y operadores locales) RTVE Play accesible con IP española ​ Melilla La 1 de TVE en TDT RTVE Play disponible en todo el territorio español

¿Cómo ver La 1 TVE en directo?

La señal de La 1 TVE está disponible a nivel nacional a través de la televisión digital y también por internet. Los usuarios pueden acceder a la emisión en directo desde cualquier dispositivo con conexión, ya sea ordenador, móvil o smart TV. Solo es necesario ingresar al portal de RTVE o acceder mediante la aplicación oficial, disponible para iOS y Android.

La plataforma ofrece la retransmisión simultánea del canal con la misma programación que se emite en televisión, por lo que podrás ver España — Inglaterra EN DIRECTO por la Fecha 1 del Grupo A3 de la UEFA Nations League 2026 en La 1 TVE en vivo y sin interrupciones.

¿Cómo ver RTVE Play online?

RTVE Play es el servicio digital de Televisión Española que permite ver canales, programas y eventos deportivos en streaming y bajo demanda. Para disfrutar del partido, solo debes acceder a la sección “Directo” dentro de la plataforma y seleccionar el canal La 1.

También puedes usar la aplicación móvil de RTVE Play para ver el partido en tu smartphone, tablet o smart TV, con la misma calidad de transmisión que en la emisión tradicional. De esta manera, los aficionados podrán seguir España — Inglaterra EN DIRECTO ONLINE desde cualquier lugar.

Dónde ver por TV y online el partido España — Inglaterra

España y Inglaterra se miden por la jornada inaugural del Grupo A3 de la Liga de Naciones UEFA 2026/27. Conoce a qué hora ver el partido en RTVE Play y La 1.

Partido: España — Inglaterra

Fase: Jornada 1 del Grupo A3

Torneo: UEFA Nations League 2026/27

Fecha: Sábado, 26 de septiembre de 2026

Horario: 20:45 horas, tiempo de Madrid

Sede: Wembley Stadium de Londres, Inglaterra (Reino Unido)

Transmisión: RTVE Play y La 1