El emblemático Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s celebrará en la ciudad de Nueva York el sábado 28 de noviembre de 2026, dando inicio oficial a las 8:30 a. m. (hora del Este). Te contamos todos los detalles de cómo formar parte de esta tradición inolvidable y disfrutar de la magia en los distintos puntos de su recorrido de 2.5 millas por Manhattan. El desfile partirá desde la calle 77 Oeste y Central Park West, avanzará hacia el sur hasta Columbus Circle para girar hacia el este por Central Park South, continuará bajando por la Sexta Avenida y concluirá frente a la icónica tienda Macy’s Herald Square, en la calle 34 y la Séptima Avenida.
Desde su inicio hasta alrededor del mediodía, el público podrá disfrutar de esta gran fiesta tanto de manera presencial en las zonas de observación autorizadas. Esta edición conmemorativa llenará las calles neoyorquinas de música y alegría con sus característicos globos gigantes, carrozas elaboradas, bandas de marcha y espectáculos musicales de Broadway, marcando así el comienzo oficial de la temporada navideña.
¿Cuál es la ruta del desfile de Macy’s Thanksgiving 2026?
La ruta del desfile de Macy’s Thanksgiving 2026 recorrerá aproximadamente 2.5 millas por las calles de Manhattan, Nueva York, este sábado 28 de noviembre. La celebración, que conmemora su edición número 100, comenzará en el Upper West Side y finalizará frente a la tienda insignia de Macy’s, en Herald Square.
- Punto de partida: West 77th Street y Central Park West, en el Upper West Side.
- Desde Central Park Oeste: El desfile marcha hacia el sur por Central Park Oeste durante 18 cuadras hasta Columbus Circle.
- Desde Columbus Circle: El desfile gira hacia Central Park Sur y se dirige hacia el este hasta la 6ª Avenida.
- Desde Central Park South y la 6ª Avenida: El desfile gira hacia la 6ª Avenida y se dirige hacia el sur hasta la calle 34.
- Sexta Avenida: El desfile avanza hacia el sur por la Sexta Avenida durante 25 cuadras hasta la calle 34.
- Calle 34: El desfile gira hacia el oeste en la calle 34 hasta la 7ª Avenida.
- Punto de llegada: Macy’s Herald Square, en la intersección de West 34th Street y Seventh Avenue.
¿Dónde empieza y dónde termina el desfile de Macy’s?
- Partida: West 77th Street y Central Park West, en el Upper West Side.
- Llegada: Macy’s Herald Square, en la intersección de West 34th Street y Seventh Avenue
- Distancia: aproximadamente 2.5 millas (4 kilómetros).
- Fecha: jueves 26 de noviembre de 2026.
- Hora de inicio: 8:30 a. m. (hora del Este).
El recorrido seguirá este trayecto:
- Central Park West: El desfile comenzará en West 77th Street y avanzará hacia el sur por el costado occidental de Central Park hasta Columbus Circle, en West 59th Street.
- Central Park South: Continuará hacia el este por West 59th Street hasta llegar a Sixth Avenue (Avenida de las Américas).
- Sixth Avenue: Avanzará hacia el sur por esta avenida hasta alcanzar West 34th Street.
- West 34th Street: Girará hacia el oeste y llegará a Macy’s Herald Square, entre Sixth y Seventh Avenue, donde concluirá.
¿Cómo ver el recorrido del Macy’s Thanksgiving Day Parade?
El Macy’s Thanksgiving Day Parade 2026 podrá disfrutarse tanto de manera presencial en las calles de Nueva York como desde la comodidad del hogar a través de la televisión y los servicios de streaming.
¿Dónde ver el desfile de Macy’s en vivo?
Estas son las principales alternativas para seguir el evento:
- NBC: Transmisión televisiva en vivo desde las 8:30 a. m.
- Peacock: Streaming en directo para quienes prefieren verlo por internet.
- Telemundo: transmisión en español, con Andrea Meza, Aleyda Ortiz y Clovis Nienow como presentadores.
- NBC (repetición): emisión especial a las 2:00 p. m. (hora del Este).
¿Dónde ver el desfile presencialmente en Nueva York?
Quienes deseen apreciar los enormes globos, las carrozas y las bandas musicales directamente desde las calles de Manhattan podrán acceder sin costo a las áreas autorizadas para el público.
Los principales puntos de observación serán:
- Central Park West: entre West 75th Street y West 61st Street.
- Sixth Avenue: entre West 59th Street y West 38th Street.
Se aconseja acudir a partir de las 6:00 a. m. para asegurar un buen lugar. Las zonas aledañas a Herald Square y la parte final del trayecto no estarán disponibles para el público.