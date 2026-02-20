The Ring llevará a cabo un nuevo evento de boxeo y será este sábado 21 de febrero desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, donde lucharán Ryan García vs. Mario Barrios por el título welter de la WBC. Esta esperada pelea se podrá ver desde México, Estados Unidos, España y todo el mundo, por lo que aquí te dejo con los horarios, canales de TV y la cartelera completa para que puedas seguir el minuto a minuto del evento.
Este es el regreso al ring de Ryan García luego de casi un año de ausencia, desde su último combate en mayo de 2025, cuando perdió por decisión unánime contra Rolando Romero. El boxeador de origen mexicano está listo para hacer un retorno triunfal y lo hará ante un Mario Barrios que viene de pelear en julio del 2025 ante Manny Pacquiao, ganando por decisión mayoritaria.
¿A qué hora y dónde ver Ryan García vs. Mario Barrios EN VIVO por The Ring?
Este sábado 21 de febrero, mira la pelea de Ryan García vs. Mario Barrios EN VIVO a través de DAZN (único canal de TV/Streaming). El combate estelar iniciará a partir de las 12:00 a.m. ET / 09:00 p.m. PT o 11:00 p.m. CDMX, siendo estos los principales horarios para seguir el minuto a minuto de esta esperada pelea de Ryan García, quien vuelve al ring luego de varios meses de ausencia.
Ryan García vs. Mario Barrios: horarios y canales en el mundo
|País
|Cartelera estelar
|Salida al ring García vs. Barrios
|Canales de TV y Streaming
|Argentina
|7:45 p.m.
|02:00 a.m. (domingo 22)
|DAZN
|Chile
|7:45 p.m.
|02:00 a.m. (domingo 22)
|DAZN
|Colombia
|5:45 p.m.
|12:00 a.m. (domingo 22)
|DAZN
|Estados Unidos
|5:45 p.m. ET
|12:00 a.m. ET (domingo 22)
|DAZN
|México
|4:45 p.m. CDMX
|11:00 p.m. CDMX
|DAZN
|España
|1:45 a.m. (domingo 22)
|6:00 a.m. (domingo 22)
|DAZN
|Ecuador
|5:45 p.m.
|12:00 a.m. (domingo 22)
|DAZN
|Paraguay
|7:45 p.m.
|02:00 a.m. (domingo 22)
|DAZN
|Perú
|5:45 p.m.
|12:00 a.m. (domingo 22)
|DAZN
|Uruguay
|7:45 p.m.
|02:00 a.m. (domingo 22)
|DAZN
|Venezuela
|6:45 p.m.
|11:30 p.m.
|DAZN
Cartelera de Ryan García vs. Mario Barrios por The Ring
- Mario Barrios vs. Ryan García - Pelea estelar título welter WBC.
- Richardson Hitchins vs. Óscar Duarte Jurado - Pelea por el título de superligero IBF.
- Gary Antuanne Russell vs. Andy Hiraoka - Pelea por el título superligero WBA.
- Frank Martin vs. Nahir Albright - Pelea en peso superligero.
- Bektemir Melikuziev vs. Sena Agbeko - Pelea en peso supermedio.
Ryan García vs. Mario Barrios EN VIVO: hora, TV y dónde ver
- Fecha: sábado 21 de febrero de 2026
- Lugar: T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada
- Horario: 11:00 p.m. CDMX / 12:00 a.m. Tiempo del Este / 09:00 p.m. Tiempo del Pacífico - Pelea Estelar
- Canal TV y Streaming: DAZN en todo el mundo