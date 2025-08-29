El Deportivo Saprissa recibe a la Liga Deportiva Alajuelense (LDA) en el mítico Estadio Ricardo Saprissa Aymá este sábado 30 de agosto, en una nueva edición del Clásico Nacional de Costa Rica. El partido más importante del balompié tico se disputará por la jornada 6 del Torneo Apertura de la Liga Promerica 2025. Aquí se presentan los detalles del juego.

Tras golear 4-0 a Sporting FC, con tantos de Francisco Rodríguez, Torres y Loría, los morados alcanzaron 10 puntos en la tabla del Apertura, lo que los deja a solo uno del líder, Liberia (11).

No obstante, antes del clásico ante LDA, el conjunto dirigido por Paulo Wanchope igualó sin anotaciones a mitad de semana frente a Motagua y, con ese resultado, quedó eliminado de la Copa Centroamericana.

Alajuelense, por su parte, empató sin goles frente a Puntarenas. Este resultado dejó al equipo de Óscar Ramírez en la sexta posición del torneo doméstico. Sin embargo, todavía tiene un partido pendiente, por lo que, si vence a Saprissa y gana ese duelo aplazado, podría alcanzar el liderato.

Con respecto a su participación en la Copa Centroamericana, los manudos sellaron su clasificación a los cuartos de final del torneo luego de derrotar 1-0 a Alianza y 1-0 a Antigua GFC.

En el historial, Saprissa y Alajuelense han disputado un total de 357 partidos por el Clásico Nacional de Costa Rica. Los Morados se mantienen arriba con 139 victorias sobre 107 de los Manudos. En lo que respecta a empates, se contabilizan unos 108.

Horario para ver el Clásico Nacional de Costa Rica entre Saprissa y Alajuelense

El partido entre Saprissa y Alajuelense empieza a partir de las 20:00 horas de San José del sábado 30 de agosto. El cotejo se disputará en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá.

20:00 horas de Costa Rica, México, Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua

10 pm ET / 7 pm PT en los Estados Unidos

¿Dónde ver Saprissa vs. Alajuelense EN VIVO EN DIRECTO por el Clásico Nacional?

El Clásico Nacional de Costa Rica se transmite por la señal de FUTV Premium y TDMAX en vivo y en directo solo en el territorio de costarricense.

Alineaciones probables del Saprissa vs. Alajuelense

Saprissa : Esteban Alvarado; Kenay Myrie, Fidel Escobar, Sebastián Acuña; Joseph Mora, Kendall Waston, Mariano Torres, Óscar Duarte, Gerson Torres; Jeffrey Valverde y Orlando Sinclair.

: Esteban Alvarado; Kenay Myrie, Fidel Escobar, Sebastián Acuña; Joseph Mora, Kendall Waston, Mariano Torres, Óscar Duarte, Gerson Torres; Jeffrey Valverde y Orlando Sinclair. Alajuelense: Washington Ortega; Alexis Gamboa, Aarón Salazar, Fernando Piñar, Bryan Oviedo/Carlos Martínez; Celso Borges, Alejandro Bran; Jeison Lucumí, Diego Campos/Isaac Badilla; Creichel Pérez; y Joel Campbell.

Últimos partidos entre Saprissa y Alajuelense

21/05/2025 – Alajuelense 1–0 Saprissa – Clausura 2025

17/05/2025 – Saprissa 3–3 Alajuelense – Clausura 2025

21/04/2025 – Alajuelense 1–1 Saprissa – Clausura 2025

09/02/2025 – Saprissa 1–1 Alajuelense – Clausura 2025

02/11/2024 – Saprissa 3–0 Alajuelense – Apertura 2024

Saprissa vs. Alajuelense: fecha, horario y dónde verlo en vivo

Fecha: sábado 30 de agosto de 2025

Hora: 20:00 horas de Costa Rica

Canal: FUTV en TV por cable en Costa Rica; streaming en TDMAX para suscriptores dentro del país

Lugar: Estadio Ricardo Saprissa Aymá, Tibás (San José)