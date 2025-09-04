Colombia y Bolivia se citan en un juego de pronósticos reservado, donde la necesidad aprieta a ambos y cada detalle puede inclinar la balanza en la recta final rumbo al Mundial 2026. El cotejo se llevará a cabo este jueves 4 de septiembre a las 18:30 horas de Bogotá (7:30 pm ET / 4:30 pm PT) desde el Estadio Metropolitano de Barranquilla. ¿Quieres ver el juego por televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para el público colombiano estará a cargo del Canal RCN Televisión (RCN Deportes) en señal abierta y cableoperadores como Movistar TV, Claro TV y TiGo STAR. Aquí te contamos cómo acceder a estos canales de televisión.
¿Dónde ver Canal RCN EN VIVO, Colombia vs. Bolivia por Eliminatorias Conmebol 2026?
RCN Televisión transmite en vivo y en señal abierta los partidos de Colombia en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, con cobertura previa y pospartido en su señal y aplicación oficial, según la programación y anuncios recientes del canal y medios locales.
En TV por cable, la transmisión está disponible en cableoperadores como Movistar TV, Claro TV y Tigo. Aquí puedes consultar los números de los canales que tiene RCN en los mencionados servicios
TV abierta
- Canal 15 de señal abierta
Movistar TV
- Canal 160 de Movistar TV
Claro TV
- Canal 3 de Bucaramanga en Claro TV
- Canal 4 de Bogotá en Claro TV
- Canal 5 de Cali en Claro TV
- Canal 9 de Barranquilla en Claro TV
- Canal 9 de Medellín en Claro TV
- Canal 31 de Cartagena en Claro TV
- Canal 478 de Claro TV (Global)
TiGo StAR
- Canal 4 de Bogotá (Análogo) en TiGo STAR
- Canal 4 de Bogotá (Digital) en TiGo STAR
- Canal 4 de Villavicencio en TiGo STAR
- Canal 9 de Cali en TiGo STAR
- Canal 12 de Bucaramanga en TiGo STAR
- Canal 30 de Manizales en TiGo STAR
- Canal 31 de Cartagena en TiGo STAR
¿Cómo mirar Canal RCN EN VIVO GRATIS por Internet?
Si deseas ver la programación habitual del Canal RCN y la versión de RCN Deportes EN VIVO y GRATIS por Internet. Solo necesitas ingresar al sitio web oficial de RCN para poder acceder a todo el contenido y, asimismo, al partido entre Colombia y Bolivia por las Eliminatorias Conmebol 2026.
Para ver RCN Televisión y RCN Deportes desde los Estados Unidos o cualquier otro país del extranjero, necesitas una VPN confiable —que no sea de páginas de dudosa procedencia– para poder ingresar al sitio web con una IP local. Así podrás acceder al contenido en tiempo real.
Horario, TV y dónde ver en vivo Colombia vs. Bolivia por Eliminatorias 2026
- Fecha: Jueves 04 de septiembre 2025
- Partido: Colombia vs. Bolivia, por fecha 13 de las Eliminatorias 2026
- Hora: 18:30 de Bogotá (7:30 pm ET / 4:30 pm PT)
- Canal: RCN Televisión
- Lugar: Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia
Programación del Canal RCN: jueves 04 de septiembre de 2025
- 06:00 – Noticias RCN
- 07:30 – Mañana express
- 08:50 – Ciclismo
- 10:50 – Buen día Colombia
- 12:30 – Noticias RCN
- 14:30 – Caso Cerrado
- 15:30 – Mujeres sin filtro
- 16:30 – Colombia vs. Bolivia (Previa)
- 18:30 — Colombia vs. Bolivia (En Vivo)
- 21:30 – MasterCheft Celebrity
- 23:30 – Noticias late