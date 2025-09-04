Colombia y Bolivia se citan en un juego de pronósticos reservado, donde la necesidad aprieta a ambos y cada detalle puede inclinar la balanza en la recta final rumbo al Mundial 2026. El cotejo se llevará a cabo este jueves 4 de septiembre a las 18:30 horas de Bogotá (7:30 pm ET / 4:30 pm PT) desde el Estadio Metropolitano de Barranquilla. ¿Quieres ver el juego por televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para el público colombiano estará a cargo del Canal RCN Televisión (RCN Deportes) en señal abierta y cableoperadores como Movistar TV, Claro TV y TiGo STAR. Aquí te contamos cómo acceder a estos canales de televisión.

¿Dónde ver Canal RCN EN VIVO, Colombia vs. Bolivia por Eliminatorias Conmebol 2026?

RCN Televisión transmite en vivo y en señal abierta los partidos de Colombia en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, con cobertura previa y pospartido en su señal y aplicación oficial, según la programación y anuncios recientes del canal y medios locales.

En TV por cable, la transmisión está disponible en cableoperadores como Movistar TV, Claro TV y Tigo. Aquí puedes consultar los números de los canales que tiene RCN en los mencionados servicios

TV abierta

Canal 15 de señal abierta

Movistar TV

Canal 160 de Movistar TV

Claro TV

Canal 3 de Bucaramanga en Claro TV

Canal 4 de Bogotá en Claro TV

Canal 5 de Cali en Claro TV

Canal 9 de Barranquilla en Claro TV

Canal 9 de Medellín en Claro TV

Canal 31 de Cartagena en Claro TV

Canal 478 de Claro TV (Global)

TiGo StAR

Canal 4 de Bogotá (Análogo) en TiGo STAR

Canal 4 de Bogotá (Digital) en TiGo STAR

Canal 4 de Villavicencio en TiGo STAR

Canal 9 de Cali en TiGo STAR

Canal 12 de Bucaramanga en TiGo STAR

Canal 30 de Manizales en TiGo STAR

Canal 31 de Cartagena en TiGo STAR

¿Cómo mirar Canal RCN EN VIVO GRATIS por Internet?

Si deseas ver la programación habitual del Canal RCN y la versión de RCN Deportes EN VIVO y GRATIS por Internet. Solo necesitas ingresar al sitio web oficial de RCN para poder acceder a todo el contenido y, asimismo, al partido entre Colombia y Bolivia por las Eliminatorias Conmebol 2026.

Para ver RCN Televisión y RCN Deportes desde los Estados Unidos o cualquier otro país del extranjero, necesitas una VPN confiable —que no sea de páginas de dudosa procedencia– para poder ingresar al sitio web con una IP local. Así podrás acceder al contenido en tiempo real.

Horario, TV y dónde ver en vivo Colombia vs. Bolivia por Eliminatorias 2026

Fecha : Jueves 04 de septiembre 2025

: Jueves 04 de septiembre 2025 Partido : Colombia vs. Bolivia, por fecha 13 de las Eliminatorias 2026

: Colombia vs. Bolivia, por fecha 13 de las Eliminatorias 2026 Hora : 18:30 de Bogotá (7:30 pm ET / 4:30 pm PT)

: 18:30 de Bogotá (7:30 pm ET / 4:30 pm PT) Canal : RCN Televisión

: RCN Televisión Lugar: Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia

Programación del Canal RCN: jueves 04 de septiembre de 2025

06:00 – Noticias RCN

07:30 – Mañana express

08:50 – Ciclismo

10:50 – Buen día Colombia

12:30 – Noticias RCN

14:30 – Caso Cerrado

15:30 – Mujeres sin filtro

16:30 – Colombia vs. Bolivia (Previa)

18:30 — Colombia vs. Bolivia (En Vivo)

21:30 – MasterCheft Celebrity

23:30 – Noticias late