Todo ha quedado listo para el último juego de los octavos de final del Mundial de Fútbol 2026. Este martes 7 de julio, no te pierdas el partido de Colombia vs. Suiza a través de la señal de DIRECTV y DGo Online vía DSports, desde las 3:00 p.m. hora Bogotá , en lo que será un juego trascendental para la selección cafetera de Néstor Lorenzo ante una selección del Viejo Continente. A continuación, te dejo todos los detalles para que puedas seguir la transmisión minuto a minuto.

James Rodríguez conduce el ataque de Colombia frente a Suiza en el Mundial 2026. Entérese de cómo mirar el partido en vivo por los canales de fútbol TV en DIRECTV y mediante el servicio de streaming DGO online. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix / Ronie Bautista

¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO, Colombia vs. Suiza por el Mundial 2026?

Solicita el servicio de DIRECTV Sports en Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela para seguir todas las incidencias del enfrentamiento entre Colombia vs. Suiza por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

Canal 610 SD y 1610 HD de DSports

Canal 612 SD y 1612 HD de DSports 2

Canal 613 SD y 1613 HD de DSports 3

Canal 614 SD y 1614 HD de DSports 4K

Además de la transmisión del partido, DSports ofrecerá programación especial con la previa, análisis, entrevistas y toda la información relacionada con la fase eliminatoria del Mundial 2026.

¿Dónde ver DGO ONLINE por Internet, Colombia vs. Suiza?

A través de DIRECTV GO (DGO) podrás ver el partido entre Colombia vs. Suiza desde cualquier lugar con acceso a internet. La plataforma transmite la señal de DSports en vivo y está disponible para una amplia variedad de dispositivos.

Para acceder al servicio, solo necesitas una suscripción activa y descargar la aplicación desde Google Play Store o App Store según tu dispositivo.

Dispositivos compatibles con DGO

Smart TV Samsung, LG y Android TV

Amazon Fire TV Stick

Apple TV

Chromecast

Teléfonos Android

iPhone (iOS)

Tablets Android y iPad

Computadoras Windows y Mac mediante navegador web

¿En qué países transmite DIRECTV Sports el Colombia vs. Suiza?

La señal de DSports estará disponible para los abonados de DIRECTV en gran parte de Sudamérica, permitiendo seguir el encuentro con narración y comentarios especializados.

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Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Colombia vs. Suiza por el Mundial 2026

Partido: Colombia vs. Suiza por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026

Colombia vs. Suiza por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 Horario: 4:00 p.m. (VEN/CHI/ET) / 3:00 p.m. (COL/PERU/ECU) / 2:00 p.m. (MEX)

4:00 p.m. (VEN/CHI/ET) / 3:00 p.m. (COL/PERU/ECU) / 2:00 p.m. (MEX) Fecha: Martes 7 de julio de 2026

Martes 7 de julio de 2026 TV: DIRECTV Sports (DSports)

DIRECTV Sports (DSports) Streaming: DIRECTV GO (DGO)

DIRECTV GO (DGO) Estadio: BC Place.

BC Place. Ciudad: Vancouver (Canadá)