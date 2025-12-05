¿Contra quién debutará Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en qué estadio sonará por primera vez el himno nacional y qué tan exigente será el grupo que le toque como anfitrión? Todas esas interrogantes comenzarán a despejarse este viernes 5 de diciembre (12:00 horas de Bogotá) , cuando en el histórico John F. Kennedy Center de Washington D. C. se lleve a cabo el sorteo oficial, con el Tricolor instalado en el bombo 2 a la espera de conocer qué selecciones completarán su sector.

¿Quieres ver el gala mundialista en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para el público colombiano estará a cargo de GOL Caracol TV en señal abierta y cableoperadores (DIRECTV, Claro TV, Movistar TV, HD Multiplay, Tigo y Colcable). También se podrá seguir por streaming en Caracol Play y el sitio web de Caracol Televisión.

¿Dónde ver GOL Caracol TV EN VIVO, sorteo de la Copa Mundial 2026 en Colombia?

Estos son los canales de Caracol TV que se encuentran disponibles en los cableoperadores de DIRECTV, Claro TV, Movistar, Tigo, ETB, EMCALI, entre otros. De esta forma, podrás observar el sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 en Colombia.

Canales 14.1 HD – 14.2 HD2 – 14.4 Móvil de TDT

Canales 132 SD/HD – 1132 HD de DIRECTV

Canales 106 SD – 109 HD – 1006 HD de Claro TV

Canales 105 HD – 156 SD – 816 HD – 166 y 301 E de Movistar TV

Canales 201 HD – 7 SD – 5 SD – 30 SD de Tigo

Canales 10 HD – 4 HD – 42 HD de HD Multiplay

Canales 23 – 12/25 A – 7 HD de Colcable

Canales 277 SD – 252 HD de ETB

Canal 101 de EMCALI

¿Cómo ver Caracol TV Online desde USA, España y México con una VPN?

Para ver Caracol TV en los países de Estados Unidos, España y México necesitas adquirir una VPN (ExpressVPN, NordVPN, Surfshark VPN, PrivateVPN, entre otras). Esta es una de las opciones disponibles para seguir la televisión colombiana desde el extranjero. De lo contrario deberás contratar un servicio de cable local o plataforma streaming para ver el sorteo de la Copa del Mundo 2026. En ese sentido, aquí te enseño los pasos que debes hacer para activar la VPN de tu preferencia.

1) Necesitas contratar una VPN (segura y confiable) que tenga servidores en Colombia.

2) Descarga la VPN de tu preferencia e instálalo en tu dispositivo Smart TV, Tablet, PC o Móvil.

3) Conéctate a un servidor o IP de Colombia, país donde se transmite la señal de Caracol TV.

4) Ya dentro de Colombia, accede al sitio web de Caracol o descarga Caracol Play para ver el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 en Colombia.

¿Por qué debes utilizar una VPN para ver Caracol TV EN VIVO desde los EE.UU.?

¿Cómo puedo ver Caracol TV en Estados Unidos? La mayoría de los canales de televisión de Colombia tienen restricciones geográficas y Caracol TV no es la excepción. Por esta razón, debes utilizar un servicio VPN como ExpressVPN, NordVPN, Surfshark VPN, entre otros. Así podrás mirar el sorteo de la Copa del Mundo 2026 en Colombia.

Conclusiones:

Caracol TV en USA Conclusiones Necesidad de VPN Para acceder a Caracol TV en Estados Unidos es esencial utilizar una VPN para superar las restricciones geográficas. VPN recomendada ExpressVPN se destaca como la mejor opción para transmitir Caracol TV. Pasos de configuración Suscríbete a una VPN, instala la aplicación, conéctate a un servidor colombiano y accede a Caracol Play Compatibilidad del dispositivo Caracol TV se puede transmitir en varios dispositivos. Suscripción Caracol TV ofrece un plan gratuito limitado con una suscripción premium. Variedad del contenido Incluye programas y películas populares Reseña de usuarios Para aquellos que no quieran usar VPN o suscripciones, las alternativas incluyen encontrar transmisiones en vivo a través de TikTok u otras fuentes en línea.

¿Dónde ver Caracol Play EN VIVO por streaming en Colombia?

Si en caso deseas ver todos los juegos de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 deberás suscribirte a la app de Caracol Play (play.caracoltv.com). Disponible para móviles (sistemas Android y iOS), tablets, PC y Smart TV.

Horario, TV y dónde ver en vivo el sorteo del Mundial de Fútbol 2026 en Colombia

Evento : Sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

: Sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 Horario : 12:00 (Bogotá) | 12 pm ET / 9 am PT

: 12:00 (Bogotá) | 12 pm ET / 9 am PT Fecha : Viernes 5 de diciembre de 2025

: Viernes 5 de diciembre de 2025 TV : GOL Caracol TV | Streaming: Caracol Play

: GOL Caracol TV | Streaming: Caracol Play Lugar : John F. Kennedy Center de Washington DC, Estados Unidos

¿Cuáles son los bombos del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Bombo 1

México

Canadá

Estados Unidos

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Brasil

Portugal

Países Bajos

Bélgica

Alemania

Bombo 2

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Suiza

Japón

Senegal

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

Bombo 3

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Qatar

Arabia Saudita

Sudáfrica

Bombo 4

Jordania

Cabo Verde

Ghana

Curazao

Haití

Nueva Zelandia

Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia y Herzegovina

Ucrania/Suecia/Polonia/Albania

Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo

Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa/Irlanda

R.D. del Congo/Nueva Caledonia/Jamaica

Iraq/Bolivia/Suriname

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026

¿Cuándo y dónde es el sorteo?

El sorteo final de grupos será el viernes 5 de diciembre de 2025 en Washington D. C., en el Kennedy Center.​

¿Cuántas selecciones participan en el sorteo?

Participarán 48 selecciones, primera vez que un Mundial tiene este número de equipos.​

¿Cómo se organizan los bombos?

México, Estados Unidos y Canadá estarán en el Bombo 1 junto a las nueve mejores selecciones del ranking FIFA.​

¿Qué restricciones habrá en el sorteo?

Cada grupo tendrá al menos una selección europea y como máximo dos de UEFA, y se evitará que tres equipos de la misma confederación, salvo Europa, coincidan.​

¿Cuándo empieza y termina el torneo?

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio de 2026.​

¿Dónde será el partido inaugural?

El partido inaugural se jugará el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca, en Ciudad de México.​

¿Dónde será la final?

La final está programada para el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium, en el área de Nueva York / Nueva Jersey.​

¿Cómo se jugará la fase de grupos?

Habrá 12 grupos de 4 equipos; cada selección jugará tres partidos en esta fase.​

¿Cuántos equipos avanzan a eliminación directa?

Clasificarán los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, para completar 32 equipos en la ronda de dieciseisavos.​

¿Cuántos partidos tendrá el Mundial?

El Mundial 2026 contará con 104 partidos en total, debido al nuevo formato con 48 selecciones.​

¿En qué países y ciudades se juega?

El torneo se disputará en tres países anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos, con 16 ciudades sede.​

¿Cuáles son las sedes más destacadas?

Entre las sedes figuran Vancouver y Toronto en Canadá; Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey en México; y, en Estados Unidos, ciudades como Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Dallas, Atlanta, Seattle y otras grandes urbes.​

¿Cuántos estadios habrá en cada país?

Se utilizarán 2 sedes en Canadá, 3 en México y 11 en Estados Unidos, para un total de 16 estadios.​