Colombia y Venezuela prometen un choque vibrante este martes 9 de septiembre en el Estadio Monumental de Maturín, en la última jornada de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. El partido inicia a las 18:30 en Bogotá (7:30 p.m. en Sucre; 9:30 p.m. ET / 6:30 p.m. PT en Estados Unidos) , con la Tricolor ya clasificada y la Vinotinto aferrada al repechaje en una noche de ritmo, intensidad y necesidad competitiva. ¿Quieres ver el juego por televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial del cotejo para el público colombiano estará a cargo de GOL Caracol TV en señal abierta y cableoperadores (DIRECTV, Claro TV, Movistar TV, HD Multiplay, Tigo y Colcable). También se podrá seguir por streaming en Caracol Play y el sitio web de Caracol Televisión.

¿Dónde ver GOL Caracol TV EN VIVO, Colombia vs. Venezuela por las Eliminatorias Conmebol 2026?

Estos son los canales de Caracol TV disponibles en los principales operadores de cable (DIRECTV, Claro TV, Movistar, Tigo, ETB, EMCALI, entre otros). De este modo, será posible ver el duelo Colombia vs. Venezuela por la fecha 18 de las Eliminatorias Conmebol rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Canales 14.1 HD – 14.2 HD2 – 14.4 Móvil de TDT

Canales 132 SD/HD – 1132 HD de DIRECTV

Canales 106 SD – 109 HD – 1006 HD de Claro TV

Canales 105 HD – 156 SD – 816 HD – 166 y 301 E de Movistar TV

Canales 201 HD – 7 SD – 5 SD – 30 SD de Tigo

Canales 10 HD – 4 HD – 42 HD de HD Multiplay

Canales 23 – 12/25 A – 7 HD de Colcable

Canales 277 SD – 252 HD de ETB

Canal 101 de EMCALI

¿Cómo puedo consultar la programación de GOL Caracol?

Si quieres saber más sobre la programación de GOL Caracol en Caracol Televisión, ingresa a caracoltv.com/programacion, donde encontrarás la parrilla semanal de contenidos de Caracol Televisión y Caracol Televisión Internacional.

¿Cómo ver Caracol TV Online desde USA, España y México con una VPN?

Para ver Caracol TV en los países de Estados Unidos, España y México necesitas adquirir una VPN (ExpressVPN, NordVPN, Surfshark VPN, PrivateVPN, entre otras). Esta es una de las opciones disponibles para seguir la televisión colombiana desde el extranjero. De lo contrario deberás contratar un servicio de cable local o plataforma streaming para mirar las Eliminatorias 2026. En ese sentido, aquí te enseño los pasos que debes hacer para activar la VPN de tu preferencia.

1) Necesitas contratar una VPN (segura y confiable) que tenga servidores en Colombia.

2) Descarga la VPN de tu preferencia e instálalo en tu dispositivo Smart TV, Tablet, PC o Móvil.

3) Conéctate a un servidor o IP de Colombia, país donde se transmite la señal de Caracol TV.

4) Ya dentro de Colombia, accede al sitio web de Caracol o descarga Caracol Play para ver el partido de la Tricolor y Venezuela.

¿Por qué debes utilizar una VPN para ver Caracol TV EN VIVO desde los EE.UU.?

¿Cómo puedo ver Caracol TV en Estados Unidos? La mayoría de los canales de televisión de Colombia tienen restricciones geográficas y Caracol TV no es la excepción. Por esta razón, debes utilizar un servicio VPN como ExpressVPN, NordVPN, Surfshark VPN, entre otros. Así podrás mirar el partido entre Colombia y Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas de la Conmebol 2026.

Conclusiones:

Caracol TV en USA Conclusiones Necesidad de VPN Para acceder a Caracol TV en Estados Unidos es esencial utilizar una VPN para superar las restricciones geográficas. VPN recomendada ExpressVPN se destaca como la mejor opción para transmitir Caracol TV. Pasos de configuración Suscríbete a una VPN, instala la aplicación, conéctate a un servidor colombiano y accede a Caracol Play Compatibilidad del dispositivo Caracol TV se puede transmitir en varios dispositivos. Suscripción Caracol TV ofrece un plan gratuito limitado con una suscripción premium. Variedad del contenido Incluye programas y películas populares Reseña de usuarios Para aquellos que no quieran usar VPN o suscripciones, las alternativas incluyen encontrar transmisiones en vivo a través de TikTok u otras fuentes en línea.

¿Dónde ver Caracol Play EN VIVO, Colombia vs. Venezuela por las Eliminatorias Conmebol 2026?

Si en caso deseas ver todos los juegos de Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas de la Conmebol 2026, deberás suscribirte a la app de Caracol Play (play.caracoltv.com). Disponible para móviles (sistemas Android y iOS), tablets, PC y Smart TV.

Colombia vs. Venezuela: hora, TV y dónde ver en vivo por las Eliminatorias Conmebol 2026

Horario : 18:30 (Bogotá) | 7:30 pm ET / 4:30 pm PT

: 18:30 (Bogotá) | 7:30 pm ET / 4:30 pm PT Partido : Colombia vs. Venezuela, por la Eliminatorias al Mundial 2026

: Colombia vs. Venezuela, por la Eliminatorias al Mundial 2026 Fecha : Martes 9 de septiembre del 2025

: Martes 9 de septiembre del 2025 TV : GOL Caracol TV | Streaming: Caracol Play

: GOL Caracol TV | Streaming: Caracol Play Estadio Monumental de Maturín, Venezuela