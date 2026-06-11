Luego de cuatro años vuelve la Copa Mundial de la FIFA 2026 e iniciará una nueva era con su primera edición compartida por Estados Unidos, México y Canadá, un formato inédito que reunirá a 48 equipos en 104 partidos distribuidos en 16 ciudades. El torneo arrancará el 11 de junio de 2026 en la Ciudad de México, con el partido México vs. Sudáfrica, y una hora antes se realizará la inauguración con el show de Shakira. ¿Quieres ver el show de apertura por Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para el público colombiano será por Señal RCN y GOL Caracol EN VIVO y EN DIRECTO a partir de las 12:30 horas .

¿Dónde ver vía RCN y GOL Caracol la inauguración de la Copa Mundial 2026?

La inauguración del Mundial 2026 (ceremonia + México vs. Sudáfrica) se verá en Colombia por Gol Caracol (Caracol TV) y también estará disponible por RCN Fútbol/Canal RCN en señal abierta y plataformas digitales de cada canal.

Elemento Gol Caracol (Caracol TV) Canal RCN / RCN Fútbol Evento Ceremonia de inauguración + partido México vs. Sudáfrica (Grupo A) Ceremonia de inauguración + partido México vs. Sudáfrica (Grupo A) Hora de inicio estimada 1:30 p. m. (previa), partido 2:00 p. m. 1:30 p. m. (previa), partido 2:00 p. m. Señal abierta nacional Caracol TV HD por TDT y TV abierta en todas las ciudades de Colombia Canal RCN HD por TDT y TV abierta en todas las ciudades de Colombia Cable / satélite (ej.) Claro, Tigo, DirecTV, Movistar, otros operadores (canal Gol Caracol / Caracol TV) Claro, Tigo, DirecTV, Movistar, otros operadores (señal Canal RCN) Streaming / online Portal GolCaracol.com y plataforma DITU de Caracol Televisión Sitio y app de RCN (RCN En Vivo / Deportes RCN), posible señal “RCN Fútbol” Disponibilidad geográfica Cobertura nacional en todas las ciudades vía TDT, abierta y cable Cobertura nacional en todas las ciudades vía TDT, abierta y cable

¿Cómo ver la inauguración del Mundial 2026 EN VIVO vía RCN?

Los partidos de Colombia por los amistosos FIFA de cara al Mundial 2026 podrás seguirlo a través de la señal de RCN, que se encuentra disponible en los servicios de Emcali, Conexión Digital Express, ETB, Tigo, DIRECTV, Claro TV y Movistar TV.

Emcali - Canal 103

Conexión Digital Express - Canal 2, 3, 4, 98 o 112 (según el departamento de Colombia en el que te encuentres)

ETB - Canal 277 (SD) y 250 (HD) | RCN Nuestra Tele HD - Canal 241

Tigo - Canal 9 | RCN Nuestra Tele - Canal 155

DIRECTV - Canal 130 (SD) y 1130 (HD) | RCN Nuestra Tele SD - Canal 135 | RCN La Radio - Canal 991

Claro TV - Canal 108

Movistar TV - Canal 155 (SD) y 815 (HD)

¿Dónde ver GOL Caracol TV EN VIVO, la inauguración del Mundial 2026?

La transmisión oficial del encuentro entre Colombia y Jordania estará a cargo de GOL Caracol TV. Los aficionados podrán seguir el compromiso a través de señal abierta, televisión por cable y plataformas digitales autorizadas.

TDT: 14.1 HD – 14.2 HD2 – 14.4 Móvil

DIRECTV: 132 SD/HD – 1132 HD

Claro TV:106 SD – 109 HD – 1006 HD

Movistar TV: 105 HD – 156 SD – 816 HD – 166 y 301 E

Tigo:201 HD – 7 SD – 5 SD – 30 SD

HD Multiplay: 10 HD – 4 HD – 42 HD

Colcable: 23 – 12/25 A – 7 HD

ETB: 277 SD – 252 HD

EMCALI: 101