La Albiceleste va por una nueva clasificación en este Mundial de Fútbol 2026. Este viernes 3 de julio, el Hard Rock Stadium será el escenario del duelo de Argentina vs. Cabo Verde por 16avos de final, con transmisión de TV Pública en señal abierta para todo el territorio argentino desde las 19:00 horas . Con Lionel Messi a la cabeza, siendo además el máximo goleador del torneo, el equipo de Scaloni quiere demostrar todo su poderío y chocará ante una de las sorpresas del torneo.

¿Dónde ver TV Pública (Canal 7), Argentina vs. Cabo Verde EN VIVO y ONLINE por Internet?

Para acceder a la transmisión online debes ingresar al sitio web oficial o al canal de YouTube de TV Pública. También puedes seguir el encuentro mediante las siguientes plataformas:

Cont.ar

DGO

Flow

Telecentro Play

mitelefe

TyC Sports Play

Disney+ Premium

Estas aplicaciones están disponibles para teléfonos Android, iPhone, tablets, computadoras, Smart TV, Chromecast, Apple TV, Roku y Fire TV Stick.

¿Cómo ver TV Pública EN VIVO, Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026?

TV Pública se encuentra disponible en señal abierta y gratuita dentro de las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Canal 7. También puedes seguir la transmisión del partido entre Argentina vs. Cabo Verde por la ronda de 16avos de final del Mundial 2026 a través de los principales cableoperadores del país.

Canal 7 de VHF

Canal 7 HD de Movistar TV

Canal 8 HD de Telecentro

Canal 12 SD de Antina

Canal 11 SD de Claro TV

Canal 11 SD/HD de Cablevisión Flow

Canales 121 SD y 1121 HD de DirecTV

Canales 14, 15A y 20 HD de Supercanal

Canales 30 HD y 644 HD de Dibox

Canales 10, 30 y 812 de Cablehogar

¿Cómo ver TV Pública ONLINE en Estados Unidos para seguir Argentina vs. Cabo Verde?

Si resides en Estados Unidos y deseas acceder a la programación de TV Pública Argentina, puedes utilizar un servicio VPN con servidores ubicados en territorio argentino.

Paso a paso para ver TV Pública desde USA

Contrata una VPN confiable con servidores en Argentina.

Descarga la aplicación en tu PC, Smart TV, Tablet o teléfono móvil.

Conéctate a un servidor ubicado en Argentina.

Ingresa al sitio web oficial de TV Pública o a Cont.ar.

Disfruta de la transmisión del partido entre Argentina y Austria.

Argentina vs. Cabo Verde por Mundial 2026: cuándo juega, en qué estadio, horarios y canales

Partido Argentina vs. Cabo Verde Información Fecha Viernes 3 de julio Estadio Hard Rock Stadium Ciudad Miami, Florida, Estados Unidos Hora 7:00 p.m. (Buenos Aires) Canal TV Pública