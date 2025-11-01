El campeón se define esta noche. Este sábado 1 de noviembre de 2025, el beisbol vivirá una jornada histórica: Toronto Blue Jays y Los Angeles Dodgers disputan el Juego 7 de la Serie Mundial MLB 2025, el duelo definitivo que coronará al nuevo monarca de las Grandes Ligas. El encuentro se juega en el Rogers Centre, casa de los Blue Jays, con un ambiente cargado de emoción y expectativa entre fanáticos de ambos países.
Tras el triunfo de los Dodgers en el Juego 6 por 3-1, la serie quedó empatada 3-3, lo que forzó este séptimo partido. Con Shohei Ohtani en la lomita por Los Ángeles, el duelo promete ser una batalla de proporciones épicas ante unos Blue Jays decididos a lograr su primer título desde 1993.
¿A qué hora y dónde ver Blue Jays vs. Dodgers EN VIVO desde México?
El Juego 7 de la Serie Mundial 2025 entre Toronto Blue Jays y Los Angeles Dodgers se jugará este sábado 1 de noviembre, desde las 18:00 horas (Centro de México), en el Rogers Centre de Ontario.
Canales de transmisión en México:
- TV abierta: Imagen TV
- TV de paga: ESPN
- Streaming: Fox One, Caliente TV, Disney Plus y MLB.TV
Los fanáticos mexicanos podrán disfrutar del juego en múltiples plataformas, con cobertura en vivo desde Toronto y análisis minuto a minuto del duelo que podría coronar a los Blue Jays como campeones después de más de tres décadas.
¿Dónde ver Blue Jays vs. Dodgers EN VIVO desde Estados Unidos?
En los Estados Unidos, la transmisión comenzará a las 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT, con cobertura completa a través de:
- Fox One
- Fox Deportes
- Fox Sports App
- MLB.TV
Horarios por región en EE.UU.:
|Zona Horaria
|Hora local
|Estados principales
|Este (ET)
|8:00 p.m.
|Nueva York, Florida, Georgia, Nueva Jersey, Washington DC
|Centro (CT)
|7:00 p.m.
|Texas, Illinois, Alabama, Minnesota, Wisconsin
|Montaña (MT)
|6:00 p.m.
|Colorado, Utah, Nuevo México, Arizona
|Pacífico (PT)
|5:00 p.m.
|California, Oregón, Washington, Nevada
Blue Jays vs. Dodgers, Juego 7: horarios y canales en el mundo
|País
|Horario local
|Canales
|Argentina
|9:00 p.m.
|ESPN, Disney Plus, MLB.TV
|Chile / Uruguay / Paraguay
|9:00 p.m.
|ESPN, Disney Plus, MLB.TV
|Colombia / Perú / Ecuador
|7:00 p.m.
|ESPN, Disney Plus, MLB.TV
|Venezuela / Caribe
|8:00 p.m.
|ESPN, Disney Plus, MLB.TV
|Centroamérica
|6:00 p.m.
|ESPN, Disney Plus, MLB.TV
|España
|2:00 a.m. (del 2 de noviembre)
|MLB.TV