El campeón se define esta noche. Este sábado 1 de noviembre de 2025, el beisbol vivirá una jornada histórica: Toronto Blue Jays y Los Angeles Dodgers disputan el Juego 7 de la Serie Mundial MLB 2025, el duelo definitivo que coronará al nuevo monarca de las Grandes Ligas. El encuentro se juega en el Rogers Centre, casa de los Blue Jays, con un ambiente cargado de emoción y expectativa entre fanáticos de ambos países.

Tras el triunfo de los Dodgers en el Juego 6 por 3-1, la serie quedó empatada 3-3, lo que forzó este séptimo partido. Con Shohei Ohtani en la lomita por Los Ángeles, el duelo promete ser una batalla de proporciones épicas ante unos Blue Jays decididos a lograr su primer título desde 1993.

¿A qué hora y dónde ver Blue Jays vs. Dodgers EN VIVO desde México?

El Juego 7 de la Serie Mundial 2025 entre Toronto Blue Jays y Los Angeles Dodgers se jugará este sábado 1 de noviembre, desde las 18:00 horas (Centro de México), en el Rogers Centre de Ontario.

Canales de transmisión en México:

TV abierta: Imagen TV

TV de paga: ESPN

Streaming: Fox One, Caliente TV, Disney Plus y MLB.TV

Los fanáticos mexicanos podrán disfrutar del juego en múltiples plataformas, con cobertura en vivo desde Toronto y análisis minuto a minuto del duelo que podría coronar a los Blue Jays como campeones después de más de tres décadas.

¿Dónde ver Blue Jays vs. Dodgers EN VIVO desde Estados Unidos?

En los Estados Unidos, la transmisión comenzará a las 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT, con cobertura completa a través de:

Fox One

Fox Deportes

Fox Sports App

MLB.TV

Horarios por región en EE.UU.:

Zona Horaria Hora local Estados principales Este (ET) 8:00 p.m. Nueva York, Florida, Georgia, Nueva Jersey, Washington DC Centro (CT) 7:00 p.m. Texas, Illinois, Alabama, Minnesota, Wisconsin Montaña (MT) 6:00 p.m. Colorado, Utah, Nuevo México, Arizona Pacífico (PT) 5:00 p.m. California, Oregón, Washington, Nevada

Blue Jays vs. Dodgers, Juego 7: horarios y canales en el mundo

País Horario local Canales Argentina 9:00 p.m. ESPN, Disney Plus, MLB.TV Chile / Uruguay / Paraguay 9:00 p.m. ESPN, Disney Plus, MLB.TV Colombia / Perú / Ecuador 7:00 p.m. ESPN, Disney Plus, MLB.TV Venezuela / Caribe 8:00 p.m. ESPN, Disney Plus, MLB.TV Centroamérica 6:00 p.m. ESPN, Disney Plus, MLB.TV España 2:00 a.m. (del 2 de noviembre) MLB.TV

El Juego 7 de la Serie Mundial 2025 se juega este sábado 1 de noviembre entre Blue Jays y Dodgers. (Foto: @MLB)