El tenista número uno del mundo, Jannik Sinner, ha declarado que aún no se encuentra al “100%” físicamente, pero se siente optimista y confía en estar en plena forma para defender su título en el US Open, el último Grand Slam de la temporada 2025. El italiano se vio obligado a retirarse de la final del Masters 1.000 de Cincinnati debido a un virus que, según él, también afectó a otros jugadores. Previo a su debut en el Abierto de Estados Unidos, el vigente campeón aseguró a los medios que se ha recuperado casi por completo, lo que lo llena de motivación para el torneo de tenis.

La rivalidad entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz es el principal foco de atención en Flushing Meadows. Con un historial de cinco enfrentamientos en Grand Slams, incluyendo las finales del Abierto de Francia y Wimbledon este año, ambos jugadores han demostrado un dominio notable. Sinner, que podría ser superado por Alcaraz en la cima del ranking, reconoció que las diferencias en su juego y personalidad son lo que hace que su rivalidad sea tan emocionante.

Sinner también habló sobre la difícil experiencia que vivió el año pasado, cuando se vio envuelto en un escándalo de dopaje que resultó en una sanción de tres meses. El tenista, que ha contratado a Umberto Ferrara, su antiguo preparador físico, admitió que “fue difícil manejar todo” en ese momento. Sin embargo, afirmó que está listo para dejar el pasado atrás y enfocarse en su objetivo de convertirse en el primer hombre en revalidar el título del US Open desde que Roger Federer lo lograra en 2008.

El primer desafío de Sinner será el martes 26 de agosto contra el checo Vit Kopriva, un partido en el que el campeón buscará reafirmar su estatus y arrancar con el pie derecho en el camino hacia la defensa de su título en el segundo turno de la cancha principal del Arthur Ashe Stadium de Nueva York. La mentalidad de Sinner, enfocada en los “pequeños detalles”, y su capacidad de superación, lo convierten en uno de los jugadores más interesantes del circuito, y los fanáticos del tenis esperan con ansias ver si logra repetir la hazaña en ‘La Gran Manzana’.

Conoce quién ganó el partido Jannik Sinner vs. Vit Kopriva en el US Open 2025. Revisa los resultados en vivo, el marcador final y cómo quedó el enfrentamiento de primera ronda. | Crédito: atptour.com / Composición Mag

¿A qué hora juegan Sinner vs. Kopriva EN VIVO por US Open 2025?

El partido Sinner vs. Kopriva está programado como el segundo turno del día en la cancha del Arthur Ashe Stadium situado en el Parque Flushing Meadows-Corona del barrio de Queens, en Nueva York. El horario estimado de inicio es:

Estados Unidos (ET): 11:30 a. m.

México (CDMX): 9:30 a. m.

Argentina / Chile / Uruguay: 12:30 p. m.

Colombia / Perú / Ecuador: 10:30 a. m.

España: 5:30 p. m.

La hora puede variar según la duración de los partidos anteriores.

El duelo Sinner vs. Kopriva en el US Open 2025 se juega hoy, 26 de agosto. Revisa a qué hora comienza y por qué canal seguirlo en USA, México y Perú. Toda la emoción del tenis en directo. | Crédito: @janniksin / Instagram / Composición Mag

¿Dónde ver Sinner vs. Kopriva EN VIVO por US Open 2025?

Estos son los canales y plataformas oficiales para seguir en directo el debut de Sinner en el US Open 2025:

Estados Unidos: Tennis Channel, ESPN (ESPN2, ESPN Deportes y ESPN+) , US Open radio y Ask the Open , el chatbot oficial del US Open

, y , el chatbot oficial del US Open México y Latinoamérica: ESPN y Disney+ transmitirán el partido en vivo.

y transmitirán el partido en vivo. España, Francia y Alemania: Movistar Plus, Eurosport (disponible en Movistar+, Orange TV, Vodafone TV, Virgin Telco, Telecable, Euskaltel, R) y Sky Sport.