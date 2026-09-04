Con la misión de mantener su invicto, Real Madrid CF visitará al Real Betis Balompié por la cuarta jornada de LaLiga EA Sports 2026/27 este viernes 4 de septiembre de las 9:00 p.m. (horario peninsular) / 1:00 p.m. (Tiempo del Centro de CDMX) / 3pm ET / 12pm PT. Si vives en México, no te pierdas el partido Real Madrid vs. Betis EN VIVO y EN DIRECTO vía Sky Sports. Los merengues de José Mourinho han firmado un inicio de campaña perfecto con 9 puntos de 9 posibles tras encadenar notables goleadas consecutivas frente a la Real Sociedad (4-1) y al Málaga (4-0) y actualmente comparten la cima del torneo junto a su archirrival FC Barcelona, mientras que los heliopolitanos dirigidos por Manuel Pellegrini marchan en la séptima posición con 6 unidades y, pese a comenzar el campeonato con dos victorias al hilo, vienen de recibir un durísimo golpe tras ser goleado 5-2 por el Levante en la jornada anterior.

Real Madrid y Real Betis se verán las caras en el césped del Estadio de La Cartuja por la temporada 2026-27 de LaLiga EA Sports española. | Crédito: Composición Gestión Mix

¿Cómo ver EN VIVO Real Madrid vs. Betis por LaLiga vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el Real Madrid vs. Betis por LaLiga EA Sports 2026/27 a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos.

Real Betis recibirá a Real Madrid en el Estadio de La Cartuja en un choque determinante por LaLiga 2026-27 emitido en alta definición por SKY Sports HD. | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook / Composición Depor

¿Cómo ver EN VIVO el Real Madrid vs. Betis por LaLiga vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el Real Madrid vs. Betis por LaLiga desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que SKY Plus permite la visualización vía escritorio.

Real Madrid vs. Betis se enfrentan por LaLiga. (Video: Real Madrid)