El Circuito de las Américas será el escenario para una nueva edición del GP de Estados Unidos, que este 2025 tiene a varios pilotos como principales candidatos, entre los que destacan Max Verstappen, Lando Norris, Charles Leclerc, Oscar Piastri, entre otros. La carrera se llevará a cabo este domingo 19 de octubre, a partir de las 13:00 horas Centro de México y será transmitida únicamente por la señal de Sky Sports en territorio mexicano . Aquí te dejo con todos los detalles para seguir la carrera de la Formula 1.

¿Dónde ver GP de Estados Unidos 2025 EN VIVO por Sky Sports?

La carrera del GP de Estados Unidos desde México será transmitida en Sky Sports HD, señal que ofrece en exclusiva todas las competencias del Mundial de la Formula 1. Para sintonizarlo, necesitas contar con un paquete activo de Sky México que incluya los canales deportivos.

¿Cómo ver Sky Sports EN VIVO en México?

Para acceder a los eventos, basta con tener contratado un plan de Sky que incluya Sky Sports 1, Sky Sports 2 o Sky Sports 3. Una vez activados, solo debes ingresar a la guía de tu decodificador y seleccionar el canal en el horario correspondiente. Todos los juegos de LaLiga están disponibles en calidad HD, dependiendo del paquete contratado.

¿Cómo ver Sky+ en México online?

Si prefieres ver el partido desde tu móvil, tableta o computadora, puedes hacerlo mediante Sky+, el servicio de streaming de Sky México. Aquí te explico cómo acceder:

Descarga la app Sky+ (disponible para iOS y Android).

(disponible para iOS y Android). Inicia sesión con tu cuenta de Sky (la misma que usas para la TV).

Dentro de la app puedes navegar al apartado de deportes o eventos en vivo y seleccionar Sky Sports cuando esté activo.

cuando esté activo. También puedes acceder desde navegador web en tu computadora — Sky+ permite la visualización vía escritorio en navegadores compatibles.

Con Sky+ tendrás la comodidad de ver en cualquier lugar con conexión a internet, sin depender del televisor.

GP de Estados Unidos 2025: hora, TV y dónde ver en México

Fecha: domingo 19 de octubre de 2025

domingo 19 de octubre de 2025 Lugar: Circuito de Las Américas

Circuito de Las Américas Hora: 1:00 p.m. Centro de México

1:00 p.m. Centro de México Canal TV y Streaming: Sky Sports y Sky Plus+