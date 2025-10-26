La máxima categoría del automovilismo llega al país con el Gran Premio de México 2025, que se disputará del 24 al 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La carrera principal está programada para el domingo 26 de octubre a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) , y reunirá a los mejores pilotos del mundo en un evento lleno de adrenalina, velocidad y emoción.

Con Max Verstappen como gran favorito y las escuderías listas para ofrecer un espectáculo único, el GP de México se mantiene como uno de los eventos más esperados del año. Reconocido cinco veces como el “Mejor Evento del Año” por la FIA, este fin de semana promete un ambiente vibrante, pasión tricolor y una experiencia inolvidable para los fanáticos del deporte motor.

¿Dónde ver la carrera del GP de México 2025 en Sky Sports?

La transmisión oficial del GP de México 2025 estará a cargo de Sky Sports en México, tanto por televisión como por streaming. Los suscriptores podrán disfrutar de la carrera en vivo a través de Izzi TV y de los canales deportivos disponibles en Sky Sports, con cobertura completa del fin de semana: prácticas, clasificación y carrera.

El evento se podrá ver en exclusiva por Sky Sports desde las 14:00 horas del domingo 26 de octubre, con comentarios en español, análisis en tiempo real y todos los detalles del circuito Hermanos Rodríguez.

¿Cómo ver Sky Sports EN VIVO en México?

Para acceder a la transmisión del Gran Premio de México 2025, es necesario contar con una suscripción activa a Sky México. El canal Sky Sports está incluido en los paquetes Sky HD o Sky Platinum, que permiten ver la carrera en calidad Full HD y con señal en vivo.

También es posible seguir la carrera desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu teléfono, tablet o Smart TV, iniciar sesión con tu cuenta de Sky y seleccionar el canal de Sky Sports F1 el día del evento. De esta manera, podrás disfrutar del GP de México 2025 online, en vivo y sin interrupciones, desde cualquier parte del país.