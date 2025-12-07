La temporada 2025 de la Fórmula 1 llega a su gran desenlace este domingo 7 de diciembre con el Gran Premio de Abu Dabi , una cita que promete tensión, estrategia y un cierre memorable bajo las luces del Circuito de Yas Marina. Como cada año, esta carrera final se convierte en el escenario donde todo puede pasar y donde un simple detalle puede definir al nuevo campeón del mundo.

El mano a mano más esperado será entre Lando Norris y Max Verstappen, quienes llegan separados por apenas 12 puntos en la clasificación. Norris aterriza en Abu Dabi como líder con 408 unidades y la posibilidad de lograr el primer título de su carrera, mientras que Verstappen, con 396 puntos, buscará remontar para coronarse por quinta vez consecutiva. La pelea está abierta y ambos equipos, McLaren y Red Bull, afinan cada pieza para un final sin margen de error.

Este cierre de campaña se correrá en el imponente Yas Marina Circuit, un trazado de 5.281 km conocido por su larga recta de 1.2 kilómetros y sus curvas técnicas que favorecen los adelantamientos. Con 58 vueltas por delante y un historial que incluye récords como la vuelta rápida de Kevin Magnussen en 2024, el escenario está listo para una definición que podría marcar el fin de una era, o el nacimiento de un nuevo campeón.

La carrera final será este domingo 7 de diciembre y arrancará a las 7:00 a.m. en CDMX, 8:00 a.m. ET, 7:00 a.m. CT, 6:00 a.m. CT, 5:00 a.m. PT, 10:00 a.m. en Argentina y 2:00 p.m. en España . Por suerte para ti, podrás ver este evento deportivo EN VIVO y EN DIRECTO a través de las señales de Izzy TV y SKY Plus Online en México. En las siguientes líneas te indicaré cómo hacerlo.

¿Cómo ver el GP de Abu Dabi 2025 EN VIVO vía Sky Sports en México?

Para acceder a la transmisión oficial del GP de Abu Dabi 2025, es necesario contar con una suscripción activa a Sky México. El canal Sky Sports está incluido en los paquetes Sky HD o Sky Platinum, que permiten ver la carrera en calidad Full HD y con señal en vivo.

¿Cómo ver el GP de Abu Dabi 2025 EN VIVO vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible seguir el GP de Abu Dabi 2025 desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu teléfono (para iOS y Android), tablet o Smart TV, iniciar sesión con tu cuenta de Sky y seleccionar el canal de Sky Sports F1 el día del evento. De esta manera, podrás disfrutar de la carrera de manera online, en vivo y sin interrupciones.

¿Cómo ver el GP de Abu Dabi 2025 EN VIVO vía Izzi TV?

También es importante que sepas que Sky Sports está incluido en Izzi TV, pero es necesario contratar el servicio de TV de paga o un paquete específico para poder acceder a él. Una vez contratado, puedes ver todos los canales de Sky Sports en tu televisión o a través de la aplicación Izzi Go. Esta es otra alternativa para mirar el GP de Abu Dabi 2025 EN VIVO y de manera online.