Este sábado 7 de marzo será un día con muchas emociones sobre ruedas. Y es que se realizará la carrera del GP de Australia 2026. El Circuito Albert Park será el escenario donde Max Verstappen, Lando Norris y Oscar Piastri buscarán quedarse con el título mundial de Fórmula 1. El evento deportivo comenzará a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT, 9:00 pm MT y 8:00 pm PT, y tú podrás verlo EN VIVO y EN DIRECTO a través de la señal de SKY Sports, SKY Plus e Izzi TV. Tranquilo(a) que a continuación te explicaré cómo hacerlo.

La carrera del GP de Australia 2026 se realizará en el Circuito Albert Park, que tiene una longitud de 5,278 km y de 14 curvas: 5 a izquierdas y 9 a derechas. (Foto: Tracey Nearmy / POOL / AFP) / TRACEY NEARMY

¿Cómo ver el GP de Australia 2026 EN VIVO vía Sky Sports en México?

Para acceder a la transmisión oficial del Gran Premio de Australia 2026, es necesario contar con una suscripción activa a Sky México. El canal Sky Sports está incluido en los paquetes Sky HD o Sky Platinum, que permiten ver la carrera en calidad Full HD y con señal en vivo.

¿Cómo ver el GP de Australia 2026 EN VIVO vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible seguir el GP de Australia 2026 desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu teléfono (para iOS y Android), tablet o Smart TV, iniciar sesión con tu cuenta de Sky y seleccionar el canal de Sky Sports F1 el día del evento. De esta manera, podrás disfrutar de la carrera de manera online, en vivo y sin interrupciones.

¿Cómo ver el GP de Abu Dabi 2025 EN VIVO vía Izzi TV?

También es importante que sepas que Sky Sports está incluido en Izzi TV, pero es necesario contratar el servicio de TV de paga o un paquete específico para poder acceder a él. Una vez contratado, puedes ver todos los canales de Sky Sports en tu televisión o a través de la aplicación Izzi Go. Esta es otra alternativa para mirar el GP de Abu Dabi 2025 EN VIVO y de manera online.