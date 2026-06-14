La carrera del GP de Barcelona-Cataluña 2026 apunta a ser impresionante. Se llevará a cabo este fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya y no te la puedes perder. El evento deportivo empezará a las 7:00 am en CDMX y a las 9:00 am en Estados Unidos (ET) este domingo 14 de junio. SKY Sports, SKY Plus e Izzi TV lo transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO, así que prepárate.

La carrera del GP de Barcelona-Cataluña 2026 se realizará en el Circuit de Barcelona-Catalunya. (Foto: Andrej Ivanov / AFP) / ANDREJ IVANOV

¿Cómo ver el GP de Barcelona-Cataluña 2026 EN VIVO vía SKY Sports en México?

Para acceder a la transmisión oficial del Gran Premio de Barcelona-Cataluña 2026, es necesario contar con una suscripción activa a SKY México. El canal SKY Sports está incluido en los paquetes SKY HD o SKY Platinum, que permiten ver la carrera en calidad Full HD y con señal en vivo.

¿Cómo ver el GP de Barcelona-Cataluña 2026 EN VIVO vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible seguir el GP de Barcelona-Cataluña 2026 desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes SKY Go). Solo debes descargarla en tu teléfono (para iOS y Android), tablet o Smart TV, iniciar sesión con tu cuenta de Sky y seleccionar el canal de SKY Sports F1 el día del evento. De esta manera, podrás disfrutar de la carrera de manera online, en vivo y sin interrupciones.

¿Cómo ver el GP de Barcelona-Cataluña 2026 EN VIVO vía Izzi TV?

También es importante que sepas que Sky Sports está incluido en Izzi TV, pero es necesario contratar el servicio de TV de paga o un paquete específico para poder acceder a él. Una vez contratado, puedes ver todos los canales de Sky Sports en tu televisión o a través de la aplicación Izzi Go. Esta es otra alternativa para mirar el GP de Barcelona-Cataluña 2026 EN VIVO y de manera online.