El Gran Premio de Canadá vuelve a tomar el protagonismo este domingo 24 de mayo en Montreal. Desde las 14:00 horas Tiempo de Centro (4 p.m. ET / 1 p.m. PT) , el Circuito Gilles Villeneuve será escenario de las 70 vueltas correspondientes a la quinta fecha del Campeonato Mundial de Fórmula Uno. En la parrilla estarán nombres como Andrea Kimi Antonelli, George Russell, Charles Leclerc, Lando Norris, Lewis Hamilton, Franco Colapinto y Sergio “Checo” Pérez, todos con objetivos distintos en un trazado que suele castigar cualquier error. Montreal se prepara para una carrera donde la estrategia y la precisión pueden marcar diferencias desde la primera vuelta.

¿Quieres ver la carrera del Gran Premio de Canadá 2026 en tu móvil, PC, tablet o Smart TV? La señal oficial para México y Centroamérica va por Sky Sports (canales 516 SD y 1516 HD), con opción en 4K, y por streaming en Sky Plus (antes Blue To Go Video Everywhere).

¿Cómo ver SKY Sports HD En vivo, carrera del Gran Premio de Canadá 2026 por la Fórmula Uno?

Además de México, Sky Sports transmitirá el Gran Premio de Canadá 2026 de la Fórmula Uno en Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala. A continuación, te compartimos los números de sus respectivos canales de televisión.

Recuerda seguir las carrera de la F1 con las aplicaciones en Google Play Store y App Store con una previa suscripción.

¿Dónde ver SKY Plus EN VIVO, Gran Premio de Canadá 2026 por streaming online?

Anteriormente conocido como Blue to Go Video Everywhere, SKY+ es la plataforma streaming del canal SKY Sports HD en México que te permitirá ver todos los partidos de la Liga MX, LaLiga EA Sports, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1 y la Eredivisie, según los planes Sky+ Básico ($ 299 mensuales) y Sky+ Premium ($ 499 mensuales). Una vez suscrito también tendrás acceso a Star+ y ViX Premium.

Sky+ Básico: Incluye un decodificador Android con el que podrás mirar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 80 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 equipo SKY

Acceso a 1 dispositivo móvil

Precio: $ 299.00 pesos al mes

Sky+ Premium: Incluye un decodificador Android con el que podrás observar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 100 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 equipo SKY

Acceso a 2 dispositivos móviles

Precio: $ 499.00 pesos al mes

Fecha, horario, datos y dónde ver EN VIVO el GP de Canadá 2026

El Gran Premio de Canadá 2026 se disputará del viernes 22 al domingo 24 de mayo en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, como una de las citas clave del calendario de Fórmula 1 en Norteamérica.

Fecha del fin de semana de carrera : del 22 al 24 de mayo de 2026.

: del 22 al 24 de mayo de 2026. Circuito : Gilles Villeneuve, Montreal, Canadá.

: Gilles Villeneuve, Montreal, Canadá. Año del primer Gran Premio : 1967.

: 1967. Grandes premios disputados : 56.

: 56. Longitud del trazado : 4,361 km.

: 4,361 km. Vueltas : 70 | Curvas : 14.

: 70 | : 14. Distancia total del GP : 305,270 km.

: 305,270 km. Horario de la carrera en Estados Unidos : 4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT.

: 4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT. Horario de la carrera en México (hora del Centro) : 14:00 del domingo 24 de mayo.

: 14:00 del domingo 24 de mayo. Dónde ver EN VIVO en Estados Unidos : Apple TV, que concentra las transmisiones oficiales de la Fórmula 1 a partir de 2026.

: Apple TV, que concentra las transmisiones oficiales de la Fórmula 1 a partir de 2026. Dónde ver EN VIVO en México: señales deportivas de TV de paga (por ejemplo, Televisa/izzi/Sky según el acuerdo vigente) y el servicio oficial F1 TV, con streaming de todas las sesiones.