La carrera del GP de China 2026 apunta a ser impresionante. Se llevará a cabo este domingo 15 de marzo en el Circuito Internacional de Shanghái y no te la puedes perder. El evento deportivo empezará a las 3:00 am ET, 2:00 am CT, 1:00 am MT y 12:00 am PT. Sky Sports, SKY Plus e Izzi TV lo transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO, así que prepárate.

La carrera del GP de China 2026 se realizará en el Circuito Internacional de Shanghái. (Foto: Martin KEEP / AFP) / MARTIN KEEP

¿Cómo ver el GP de China 2026 EN VIVO vía Sky Sports en México?

Para acceder a la transmisión oficial del Gran Premio de China 2026, es necesario contar con una suscripción activa a Sky México. El canal Sky Sports está incluido en los paquetes SKY HD o SKY Platinum, que permiten ver la carrera en calidad Full HD y con señal en vivo.

¿Cómo ver el GP de China 2026 EN VIVO vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible seguir el GP de China 2026 desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes SKY Go). Solo debes descargarla en tu teléfono (para iOS y Android), tablet o Smart TV, iniciar sesión con tu cuenta de Sky y seleccionar el canal de SKY Sports F1 el día del evento. De esta manera, podrás disfrutar de la carrera de manera online, en vivo y sin interrupciones.

¿Cómo ver el GP de China 2025 EN VIVO vía Izzi TV?

También es importante que sepas que Sky Sports está incluido en Izzi TV, pero es necesario contratar el servicio de TV de paga o un paquete específico para poder acceder a él. Una vez contratado, puedes ver todos los canales de Sky Sports en tu televisión o a través de la aplicación Izzi Go. Esta es otra alternativa para mirar el GP de China 2026 EN VIVO y de manera online.