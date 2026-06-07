Pocas carreras tienen el peso histórico del Gran Premio de Mónaco dentro de la Fórmula 1. Este domingo 7 de junio, a partir de las 07:00 horas del Tiempo de Centro de México , las calles del Principado volverán a convertirse en escenario de una prueba donde la estrategia, la clasificación y la concentración suelen marcar la diferencia. Max Verstappen, Lando Norris, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Fernando Alonso y el mexicano Sergio “Checo” Pérez buscarán destacar en una de las citas más prestigiosas del calendario. Para el público mexicano, la transmisión estará disponible por SKY Sports, así como por las plataformas SKY Plus e izzi go.

¿Cómo ver SKY Sports HD EN VIVO, carrera del GP de Mónaco 2026 por la Fórmula 1?

Además de México, SKY Sports transmitirá el Gran Premio de Mónaco 2026 de la Fórmula 1 en Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala. A continuación, te compartimos los números de sus respectivos canales de televisión.

Recuerda que también puedes seguir la Fórmula 1 mediante las aplicaciones oficiales disponibles para Android y iPhone con una suscripción activa.

¿Dónde ver SKY Plus EN VIVO, carrera del GP de Mónaco 2026 por streaming online?

Anteriormente conocido como Blue To Go Video Everywhere, SKY Plus es el servicio de televisión y streaming de SKY México que permite acceder a la programación deportiva desde televisores, computadoras, tablets y teléfonos móviles. Los usuarios pueden seguir los contenidos de SKY Sports en directo, incluyendo las carreras de Fórmula 1.

SKY Plus Básico

Más de 80 canales en HD.

Acceso a ViX Premium.

Acceso a Max.

Contenido en 4K compatible.

1 equipo SKY.

Acceso a 1 dispositivo móvil.

Precio aproximado: $299 pesos mensuales.

SKY Plus Premium

Más de 100 canales en HD.

Acceso a ViX Premium.

Acceso a Max.

Contenido en 4K compatible.

1 equipo SKY.

Acceso a 2 dispositivos móviles.

Precio aproximado: $499 pesos mensuales.

Los planes y beneficios pueden variar según promociones y disponibilidad regional.

¿Cómo ver el GP de Mónaco 2026 por izzi go?

Los clientes de izzi también pueden acceder a la programación desde izzi go, la plataforma que permite ver televisión en vivo desde computadoras, teléfonos móviles y tablets compatibles.

Esta opción resulta especialmente útil para quienes desean seguir la carrera fuera de casa sin perder acceso a la transmisión de SKY Sports y otros canales deportivos incluidos en su paquete de televisión.

Dispositivos compatibles con izzi go

Computadoras y laptops.

Teléfonos Android.

iPhone.

Tablets.

Navegadores web compatibles.

Smart TV compatibles según disponibilidad.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el GP de Mónaco 2026 en México

La carrera principal del Gran Premio de Mónaco se disputará este domingo 7 de junio en el legendario Circuito de Montecarlo, una de las pruebas más tradicionales e icónicas de la Fórmula 1.

País o región Horario de la carrera México (Centro) 7:00 a.m. Estados Unidos (ET) 9:00 a.m. Estados Unidos (PT) 6:00 a.m. Guatemala 7:00 a.m. Costa Rica 7:00 a.m. El Salvador 7:00 a.m. Honduras 7:00 a.m. Nicaragua 7:00 a.m. Panamá 8:00 a.m. República Dominicana 9:00 a.m.

Fórmula Uno: Fecha, datos y dónde ver EN VIVO el GP de Mónaco 2026

Fecha de la carrera : domingo 7 de junio de 2026.

: domingo 7 de junio de 2026. Circuito : Montecarlo, Mónaco.

: Montecarlo, Mónaco. Primer Gran Premio de Fórmula 1 : 1950.

: 1950. Longitud del circuito : 3,4 km.

: 3,4 km. Número de vueltas : 78.

: 78. Distancia total de carrera : 260,3 km.

: 260,3 km. Récord de vuelta : 1:12.909.

: 1:12.909. Piloto del récord: Lewis Hamilton (2021).

Dónde ver el GP de Mónaco 2026

México: SKY Sports, SKY Plus, izzi go y F1 TV.

Centroamérica: SKY Sports.

Latinoamérica: ESPN y Disney+ Premium.

Estados Unidos: F1 TV.

Parrilla de pilotos Fórmula 1 2026

Escudería Piloto 1 Piloto 2 Cadillac Sergio Pérez Valtteri Bottas Audi Nico Hulkenberg Gabriel Bortoleto Alpine Pierre Gasly Franco Colapinto Visa Cash App RB Liam Lawson Arvid Lindblad Aston Martin Fernando Alonso Lance Stroll Ferrari Charles Leclerc Lewis Hamilton Haas Oliver Bearman Esteban Ocon McLaren Lando Norris Oscar Piastri Mercedes Kimi Antonelli George Russell Red Bull Max Verstappen Isack Hadjar Williams Alex Albon Carlos Sainz

FAQ: Preguntas frecuentes sobre la carrera del GP de México 2026

¿Qué canal transmite el GP de Mónaco 2026 en México?

La carrera podrá verse por SKY Sports HD en los canales 516 SD y 1516 HD.

¿Puedo ver la Fórmula 1 por SKY Plus?

Sí. Los suscriptores de SKY Plus tienen acceso a la programación de SKY Sports desde dispositivos compatibles.

¿Se puede ver el GP de Mónaco por izzi go?

Sí. Los usuarios de izzi pueden acceder a la señal correspondiente desde la plataforma izzi go, según el paquete contratado.

¿A qué hora empieza la carrera en México?

La salida está programada para las 7:00 horas del centro de México.

¿Cuántas vueltas tiene el GP de Mónaco?

La carrera está pactada a 78 vueltas para completar una distancia total de 260,3 kilómetros.