Se viene un día con muchas emociones sobre ruedas. Este domingo 30 de noviembre se realizará la gran carrera del GP de Qatar 2025. El escenario será nada más y nada menos que el Circuito Internacional de Lusail y todo arrancará exactamente a las 10:00 am en CDMX, 11:00 am ET, 10:00 am CT, 08:00 am PT y 09:00 am MT. Por suerte para ti, podrás ver este evento deportivo EN VIVO y EN DIRECTO a través de las señales de Izzy TV y SKY Plus Online en México. En las siguientes líneas te indicaré cómo hacerlo.

El GP de Qatar 2025 es el último evento del año con formato Sprint. (Foto: Mahmud HAMS / AFP) / MAHMUD HAMS

Pero antes es necesario subrayar que este Gran Premio de Qatar puede coronar a Lando Norris a bordo de su McLaren. Todo depende de él mismo. Además, hay que recordar que el campeonato de pilotos se apretó tras la victoria de Max Verstappen en Las Vegas.

La carrera del GP de Qatar 2025 se realizará en el Circuito Internacional de Lusail. (Karim JAAFAR / AFP) / KARIM JAAFAR

¿Cómo ver el GP de Qatar 2025 EN VIVO vía Sky Sports en México?

Para acceder a la transmisión oficial del Gran Premio de Qatar 2025, es necesario contar con una suscripción activa a Sky México. El canal Sky Sports está incluido en los paquetes Sky HD o Sky Platinum, que permiten ver la carrera en calidad Full HD y con señal en vivo.

¿Cómo ver el GP de Qatar 2025 EN VIVO vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible seguir el GP de Qatar 2025 desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu teléfono (para iOS y Android), tablet o Smart TV, iniciar sesión con tu cuenta de Sky y seleccionar el canal de Sky Sports F1 el día del evento. De esta manera, podrás disfrutar de la carrera de manera online, en vivo y sin interrupciones.

¿Cómo ver el GP de Qatar 2025 EN VIVO vía Izzi TV?

También es importante que sepas que Sky Sports está incluido en Izzi TV, pero es necesario contratar el servicio de TV de paga o un paquete específico para poder acceder a él. Una vez contratado, puedes ver todos los canales de Sky Sports en tu televisión o a través de la aplicación Izzi Go. Esta es otra alternativa para mirar el GP de Qatar 2025 EN VIVO y de manera online.

Ponte al día con todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de Qatar 2025, vigésima tercera jornada del Mundial de F1 que se disputará a lo largo de 57 vueltas en el Circuito Internacional de Losail, de 5.419km de longitud, el domingo 30 de noviembre. | Crédito: GEC