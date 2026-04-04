Si hay un partido que promete grandes emociones este sábado 4 de abril, ese sin duda es el FC Barcelona vs. Atlético Madrid por la Jornada 30 de la LaLiga. El encuentro, que se disputará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, arrancará a las 9:00 pm en España, 3:00 pm ET y 1:00 pm en CDMX. Por suerte para ti, podrá ser visto en México vía SKY Sports. En esta nota te explicaré cómo seguir el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO por esa señal.

Antes de brindarte la información prometida, te cuento que el conjunto culé afrontará el compromiso tras haber vencido 1-0 al Rayo Vallecano en la fecha anterior. El cuadro colchonero, por otro lado, llega al duelo luego de haber caído en LaLiga ante el Real Madrid (3-2), por lo que en su próximo partido buscará quedarse con los 3 puntos en casa.

El FC Barcelona vs. Atlético Madrid por LaLiga es un partido imperdible para todo amante del fútbol. (Foto: Composición Mag)

¿Cómo ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Atlético Madrid por LaLiga vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el FC Barcelona vs. Atlético Madrid por LaLiga a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos.

¿Cómo ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Atlético Madrid por LaLiga vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el FC Barcelona vs. Atlético Madrid por LaLiga desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

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