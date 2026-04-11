Este sábado 11 de abril de 2026, continúa el desarrollo de la Jornada 31 de LaLiga de España y es el turno del líder del torneo. Mira el partido de FC Barcelona vs. Espanyol, en el Derbi de Cataluña, donde los blaugranas buscarán en casa un triunfo que les permita mantener su ventaja importante contra el Real Madrid, actual segundo en el campeonato local. La transmisión de Barcelona-Espanyol desde México se podrá ver a través de Sky Sports HD y Sky Plus+ en streaming, a partir de las 10:30 a.m. CDMX .

¿Cómo ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Espanyol por LaLiga vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el FC Barcelona vs. Espanyol por LaLiga a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos.

¿Cómo ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Espanyol por LaLiga vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el FC Barcelona vs. Espanyol por LaLiga desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que SKY Plus permite la visualización vía escritorio.

Horario, TV y dónde ver en vivo FC Barcelona vs. Espanyol por la Jornada 31 de LaLiga 2026

Fecha : Sábado 11 de abril de 2026

: Sábado 11 de abril de 2026 Partido : FC Barcelona vs. Espanyol, por la Jornada 31 de LaLiga de España

: FC Barcelona vs. Espanyol, por la Jornada 31 de LaLiga de España Hora : 12:30 p.m. ET / 9:30 a.m. PT (USA)

: 12:30 p.m. ET / 9:30 a.m. PT (USA) Canal TV: Sky Sports México

Sky Sports México Streaming : Sky Plus+

: Sky Plus+ Estadio: Spotify Camp Nou, Barcelona.