El FC Barcelona visita al Levante este sábado 23 de agosto de 2025 por la segunda jornada de LaLiga de España 2025-26, en un duelo que promete emociones. El equipo de Hansi Flick, vigente campeón del torneo, buscará su segunda victoria consecutiva tras golear al Mallorca en el debut, mientras que el recién ascendido Levante intentará dar la sorpresa en su regreso a la máxima categoría. El partido se jugará en el Estadio Ciutat de Valencia y en México será transmitido EN VIVO por SKY Sports, con la opción de seguirlo también online a través de SKY Plus. Aquí te contamos todos los detalles: horarios, canales y cuánto cuesta ver el encuentro en televisión y streaming.

¿Dónde ver FC Barcelona vs. Levante EN VIVO en México?

En territorio mexicano, el encuentro de Barcelona por la fecha 2 de LaLiga solo se podrá ver a través de SKY Sports, señal exclusiva para suscriptores del sistema de televisión de paga.

Opciones de transmisión

TV: SKY Sports (canales de LaLiga)

SKY Sports (canales de LaLiga) Streaming online: SKY Plus (para clientes activos de SKY que tengan vinculada su cuenta)

Para acceder al partido vía streaming, basta con descargar la app de SKY Plus en tu Smart TV, PC, celular o tablet e ingresar con los datos de tu suscripción.

¿Cuánto cuesta ver LaLiga en SKY Sports México?

El servicio de SKY Sports en México forma parte del paquete Sky HD Gold y superiores, que tiene un costo mensual aproximado de $524 MXN. Este plan incluye todos los partidos de LaLiga, además de torneos como la Premier League y la Serie A.

Si deseas ver el juego online mediante SKY Plus, el acceso está incluido dentro de tu paquete sin costo adicional, siempre y cuando seas suscriptor activo.

Horarios del partido Barcelona vs. Levante

España: 21:30

21:30 México (CDMX): 13:30

13:30 Estados Unidos (ET): 15:30

15:30 Argentina: 16:30

Contexto previo del partido

Barcelona: Arrancó la defensa del título con un sólido 3-0 ante Mallorca, con goles de Raphinha, Ferrán Torres y Lamine Yamal. Además, Marcus Rashford tuvo su esperado debut oficial como culé.

Arrancó la defensa del título con un sólido 3-0 ante Mallorca, con goles de Raphinha, Ferrán Torres y Lamine Yamal. Además, Marcus Rashford tuvo su esperado debut oficial como culé. Levante: Regresó a Primera División tras tres años y en su debut cayó 2-1 contra Alavés en la última jugada. Ahora quiere sorprender en casa y sumar sus primeros puntos.

Regresó a Primera División tras tres años y en su debut cayó 2-1 contra Alavés en la última jugada. Ahora quiere sorprender en casa y sumar sus primeros puntos. Historial: En 38 partidos oficiales, el Barça domina con 28 victorias, 5 empates y 5 derrotas. Su último cruce fue en 2022, con triunfo culé 3-2 en Valencia.

FC Barcelona visita a Levante este sábado 23 de agosto en el Estadio Ciutat de València por la Jornada 2 de LaLiga EA Sports 2025-26. | Crédito: Ronie Bautista / GEC