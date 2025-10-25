El clásico español entre Real Madrid y FC Barcelona regresa este domingo con una nueva edición correspondiente a la jornada 11 de LaLiga 2025-26. El encuentro se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu, con más de 80 mil aficionados y un ambiente que promete ser uno de los más vibrantes de la temporada.

El Real Madrid llega como líder del torneo, mientras que el Barcelona busca acortar la diferencia en la tabla. Ambos equipos afrontan el duelo con planteles completos y con la motivación de mantenerse en la pelea por el título, tras una intensa semana de preparación posterior a sus compromisos europeos.

Más que tres puntos, este partido puede marcar el rumbo del campeonato. Un triunfo merengue consolidaría el liderazgo del Madrid, mientras que una victoria azulgrana lo acercaría a la cima. La expectativa en Madrid es máxima y la ciudad ya vive el ambiente de uno de los enfrentamientos más esperados del fútbol mundial.

El Estadio Santiago Bernabéu será el escenario del esperado clásico entre Real Madrid y FC Barcelona, con transmisión exclusiva en México a través de SKY Sports y Sky Plus Online. (Fotos: AFP)

¿Dónde ver el Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO en México?

El partido Real Madrid vs. FC Barcelona se transmitirá EN VIVO en México por SKY Sports, señal con derechos exclusivos de LaLiga 2025-26. La cobertura estará disponible en los canales 516 y 1516 (HD) del sistema SKY, con programación previa, análisis y pospartido.

El encuentro está programado para el domingo 26 de octubre a las 09:15 a.m. (hora del centro de México) . También podrá seguirse a través de las plataformas digitales oficiales de LaLiga y SKY Sports México.

¿Cómo ver SKY Sports EN VIVO por TV en México?

Para disfrutar de SKY Sports por televisión, los usuarios deben contar con una suscripción activa al servicio SKY México, disponible en todo el país. El canal ofrece la señal en alta definición mediante las frecuencias 516 y 1516, con cobertura completa de Fútbol TV y los partidos más destacados de LaLiga.

El servicio incluye funciones adicionales como grabaciones, guía de programación y contenido exclusivo para clientes del sistema SKY Plus.

¿Cómo ver SKY Sports Online en México?

Los suscriptores también pueden ver el clásico Real Madrid vs. Barcelona online a través de Sky Plus Online, la plataforma digital de SKY México. Este servicio permite acceder a la transmisión en directo desde computadoras, tablets, smartphones o televisores inteligentes.

Para ingresar, solo se necesita una cuenta activa de SKY, iniciar sesión en la web o aplicación oficial y seleccionar el canal SKY Sports para ver el partido en vivo con calidad HD.